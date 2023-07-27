Спортивный фестиваль "Футбол жолы" пройдет в Шымкенте 30 июля

Главный трофей казахстанской Премьер-лиги, автограф-сессия ФК "Ордабасы", концерт рэпера Shiza – на беспрецедентном празднике футбола в парке Абая.

Казахстанская федерация футбола объявляет о старте спортивного фестиваля "ФУТБОЛ ЖОЛЫ". Масштабное мероприятие пройдет в год 110-летия казахстанского футбола и с 30 июля по 16 сентября побывает в 8 городах страны.

Первую остановку "ФУТБОЛ ЖОЛЫ" совершит в Шымкенте. У гостей фестиваля появится уникальная возможность увидеть главный трофей казахстанской Премьер-лиги. Чемпионское тондо покинет музей ФК "Астана", чтобы шымкентцы смогли прикоснуться к почетной награде и сделать фото на память.

Тем временем игроки ФК "Ордабасы", двукратного обладателя Кубка Казахстана, встретятся с фанатами на автограф-сессии.

Также на фестивальной площадке пройдут мастер-классы по футбольному фристайлу и любительский турнир по футболу. Горожане (в возрасте от 16 лет и старше) сразятся за звание лучшей непрофессиональной команды в формате 3x3 без вратаря. Заявку на участие можно подать на сайте фестиваля footballfest.kz.

Организаторы обещают, что без подарков не уйдет никто. Атмосферу большого футбольного праздника поддержат аттракционы и обширная игровая зона, где любой желающий сможет проверить силу удара и точность пробития штрафных, посоревноваться в кикер, киберфутбол, получить специальные токены и обменять их на призы.

В музыкальной программе "ФУТБОЛ ЖОЛЫ" – выступление яркого представителя местной хип-хоп сцены – рэпера Shiza, а также лайв-бенда Insar.

На фудкорте специальное меню представят любимые горожанами заведения. Неподалеку будет действовать чиллаут-зона, где можно будет перевести дух и охладиться от летней жары.

"ФУТБОЛ ЖОЛЫ" в Шымкенте стартует 30 июля, в 16:00. Место встречи: скейт-парк в парке Абая (на территории бывшего аквапарка "Дельфин"). Вход свободный.

Полное расписание фестиваля "ФУТБОЛ ЖОЛЫ":

30 июля – Шымкент

6 августа – Актау

13 августа – Атырау

19 августа – Уральск

26 августа – Актобе

2 сентября – Кокшетау

10 сентября – Астана

16 сентября – Семей

Подробности на сайте footballfest.kz.