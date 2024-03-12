Спортивных тренеров осудили за хищение бюджетных денег в Шымкенте

По факту хищения бюджетных средств осуждены к ограничению свободы сроком на 1 и 2 года тренеры спортивных школ Управления физической культуры и спорта города Шымкент, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города.

"В ходе судебного разбирательства установлено, что период с 2022 по 2023 года тренерами путем предоставления подложных командировочных документов о выезде спортсменов на учебно-тренировочные сборы в г.Алматы, Тараз и Туркестанской области совершено хищение на сумму более 6 млн. тенге", - говорится в сообщении.

Ущерб полностью возмещен государству.

Правоохранительными органами на постоянной основе ведется работа по выявлению и пресечению преступлений против хищения государственных средств.