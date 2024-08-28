Спортивная инфраструктура готова на 95% – Дирекция 5-х Всемирных игр кочевников
Сегодня, 19:23
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Сегодня, 19:23Сегодня, 19:23
119Фото: Марк Брюшко.
Всемирные игры кочевников стартуют уже в конце следующей недели. Откроет их грандиозная церемония, запланированная на стадионе "Астана Арена". Сами соревнования пройдут на ипподроме "Казанат", в этноауле, Дворце единоборств имени Ушкемпирова и в Ледовом дворце "Алау". Корреспондент BaigeNews.kz узнал, когда объекты будут полностью готовы встречать зарубежных гостей.
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