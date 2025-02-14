В спортивном зале гимназии БЭСТ города Петропавловска состоялась увлекательная экологическая эстафета "Этот удивительный мир", передает BaigeNews.kz.

Мероприятие прошло в рамках инициированной Главой государства программы "Таза Қазақстан" и собрало множество участников — от школьников и воспитанников клуба Кёкушинкай карате до волонтеров и представителей молодежных организаций.

Организатором события выступил Молодежный ресурсный центр города Петропавловска. Конкурс направлен на развитие экологической культуры среди молодежи, формирование экологически ответственного поведения и пропаганду ценностей здорового образа жизни.

Цель мероприятия заключалась в повышении уровня экологической активности молодежи и жителей города, а также в развитии командного духа и ответственности за состояние окружающей среды. В программе были предусмотрены несколько эко-активностей: сбор пазла с изображениями природы, эстафета по утилизации мусора и конкурс на создание и представление ЭКО-одежды, изготовленной собственными руками. Эти задания позволили участникам не только продемонстрировать свою экологическую осведомленность, но и проявить творческий подход к защите природы.

"Эта эстафета — не просто конкурс, а часть долгосрочной работы по экологическому воспитанию молодежи, которое активно поддерживается в рамках программы "Таза Қазақстан", инициированной Главой государства. Мы стараемся прививать молодым людям экологическую культуру, учить их заботиться о нашей природе и относиться к окружающему миру с уважением. Через такие мероприятия мы формируем не только знания, но и реальные практические навыки, которые помогают действовать в повседневной жизни. Например, утилизация мусора, сортировка отходов — это те темы, которые важны не только для нашего города, но и для всей страны", - рассказал Дамир Абдин, руководитель Молодежного ресурсного центра города Петропавловска

Особое внимание было уделено зрителям. В перерывах между конкурсами они наслаждались музыкальным и акробатическим номером, представленным гимнастами, что добавило ярких красок в атмосферу праздника.

В завершение мероприятия участники были награждены грамотами и подарками, а зрители — заряжены позитивной энергией и вдохновлены на дальнейшие действия по охране природы.

"Я всегда был заинтересован в природе и охране окружающей среды. Когда я узнал о мероприятии, решил, что обязательно буду участвовать, потому что это не только возможность проявить себя, но и шанс научиться чему-то новому. Важно, чтобы мы все понимали, как важно заботиться о природе, и я рад, что могу быть частью такого мероприятия", - поделился Радмир Мукашов, воспитанник спортивного клуба QaganAcademySKO, и участник экологической эстафеты.

Эта экологическая эстафета стала важным шагом на пути к формированию у молодежи уважительного отношения к окружающему миру. Подобные мероприятия способствуют объединению людей и укреплению духа сообщества, а также напоминают о необходимости заботиться о нашей планете.

Под эгидой республиканской программы "Таза Қазақстан" различные экологические мероприятия прошли во всех районах области.