Почему огромные бюджетные траты на казахстанский спорт не приносят результата

Антикоррупционная служба обнародовала результаты проверок расходования госсредств на казахстанский спорт. Анализ оказался довольно любопытным. Было упомянуто о трате больших сумм из бюджета страны на иностранных спортсменов (легионеров) вместо строительства спортивных баз и поддержки местных талантов. Кроме того, у Антикора вызвала вопросы целесообразность трат из бюджета на сотню видов спорта, в том числе неолимпийских, в то время как ведущие в спорте государства сосредоточены на государственной поддержке 10-20 видов.

Также вопросы у Антикора вызвал низкий уровень цифровизации в отрасли, что по выводам ведомства стимулировало бесконтрольное освоение бюджетных денег.

О том, почему вложение в казахстанский спорт бюджетных средств оказалось неэффективным, корреспонденту BaigeNews.kz рассказали эксперты.

Спортивный журналист Ерзат Сергазин отмечает, что все пункты, которые Антикор обнародовал публично, для специалистов из спортивной отрасли не стали неожиданностью.

"Все давно знают, что у нас творится в спортивной отрасли. Легионеры – это малая часть. Самое главное здесь – это функционеры, администраторы на местах. От вектора их работы, от их мировоззрения, от их состояния души, искренности зависит развитие отрасли. Поэтому, когда мы видим, что отрасль заполонили непрофессионалы, что в регионах спортивными ведомствами руководят далёкие от спортивного менеджмента люди, как мы можем рассчитывать на благоприятную ситуацию в нашем спорте? Важно, что Антикор обнародовал расклад ситуации, теперь необходимы эффективные действия для устранения всех этих проблем", – сказал Ерзат Сергазин.

Он напомнил, что уже на второй летней Олимпиаде подряд количество и качество выигранных казахстанскими спортсменами наград падает. В зимних видах спорта ситуация ещё сложнее – на последней зимней Олимпиаде-2022 в Пекине казахстанцы не смогли выиграть ни одной медали, а хоккейная сборная в последний раз играла на Олимпиаде в 2006 году (к слову, Игры-2026 хоккеисты тоже пропускают).

"Спортивный Казахстан сегодня нуждается в реформировании, но мы не видим этих реформ. Поэтому, в первую очередь, я бы хотел видеть от министерства и Антикора ходатайство о том, чтобы в районных центрах строили модульные спортивные комплексы, легкоатлетические манежи, гимнастические манежи и обязательно олимпийские бассейны. Мы – страна, которая в состоянии позволить себе построить в районных центрах каждой области бассейны, тем более после грандиозного успеха Дмитрия Баландина на Олимпиаде-2016 мы должны были это сделать. То есть необходима современная инфраструктура", – сказал Сергазин.

Отдельная сложная для казахстанского спорта тема – легионеры и натурализованные спортсмены. Казахстанцы до сих пор сожалеют о том, что натурализованные теннисисты Елена Рыбакина и Юлия Путинцева не оправдали ожиданий и снялись с Олимпийских игр в Париже, хотя справедливо считались претендентками на медали. Также не дождались казахстанцы медали и от чемпионки мира-2022 по лёгкой атлетике натурализованной кенийки Норы Джеруто.

Заслуженный тренер Казахстана по лёгкой атлетике и почётный вице-президент Азиатской Ассоциации легкой атлетики (ААА) Алексей Кондрат отметил, что никогда не скрывал своего отрицательного отношения к натурализации спортсменов.

"Цель приглашения кенийских легкоатлетов, а именно завоевание первых мест на Олимпиадах и чемпионатах, обмен опытом, подготовка тренеров и т.п., не были достигнуты. Золотая медаль Норы Джеруто на чемпионате мира-2022 в Юджине была оспорена World Athletics и WADA и была возвращена только после длительных и очень дорогостоящих судебных разбирательств, в процессе которых World Athletics назвала доводы защиты Норы Джеруто спекулятивными. Это говорит о многом. Само отстранение спортсменки от соревнований, затем полуторагодичные судебные разбирательства вызвали в мировой прессе массу негативных статей и комментариев в адрес Казахстана, что значительно перевесило сообщения о золотой медали чемпионата мира. Даже само участие Норы Джеруто в Олимпийских Играх сопровождалось негативными комментариями. С остальными участниками не лучше", – считает Алексей Кондрат.

Он напомнил, что Каролин Кипкируи, единственная из кенийских легкоатлетов, которая завоевала две бронзовые медали на Азиатских Играх-2023 в Ханчжоу, через полгода была дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил. Парень Коеч Шадрак Кимутай по результатам 2023 года в мировом рейтинге занимает 1090-е место в беге на 10 000 метров, 1763-е место в беге на 5000 метров и в марафоне 2135-е место в мировом рейтинге. В 2024 году он не принимал участия в соревнованиях, соответственно, не попал на Олимпийские игры. Ещё одна девушка – Дэйзи Джепкемей – также звёзд с неба не хватала: 17-е место в беге на 10 000 метров на Олимпиаде и невзрачное выступление на чемпионате мира-2023 и чемпионате Азии-2023. Если к этому добавить то, что кенийские спортсменки сходили с дистанции и на чемпионатах мира и Азии, то картина получается не совсем хорошая.

"Почему я считаю, что натурализация ещё и навредила. Допинговые скандалы, отрицательные отзывы в мировой прессе, судебные тяжбы с World Athletics и WADA. Непродуманные заявления о том, что федерации Казахстана впервые удалось победить World Athletics, заявление президента федерации Кении о том, что федерация Казахстана, по их данным, обманным путём натурализовала кенийских атлетов – всё это, я считаю, может негативно сказаться на деятельности казахстанской федерации", – сказал Кондрат.

В Казахстане обсуждается законодательный запрет на выплаты зарплаты и гонораров иностранным спортсменам из госбюджета и за счёт средств квазигосударственного сектора. Спортивная общественность в целом поддерживает это предложение, ожидая, что таким образом финансы можно направить на поддержку собственных спортсменов.

"Финансирование легионеров из госбюджета нужно обязательно запретить. Если владельцы клубов желают, они могут приглашать сильных иностранных волейболистов, баскетболистов и футболистов из-за рубежа на спонсорские средства. Но средства налогоплательщиков должны направляться на своих атлетов", – сказал Ерзат Сергазин.

А вот что касается натурализации, то есть, выдачи паспортов Казахстана зарубежным атлетам, то здесь эксперты призывают рассмотреть возможность отказа от такой практики.

"У натурализованного атлета всё равно отношение к Казахстану будет не такое, как у местного атлета, хотя, конечно же, тоже тёплое и доброжелательное. Но всё-таки нужно опираться на собственные кадры, пусть даже будут проигрывать, но наберутся опыта. Где сейчас Даниял Гаджиев, Алла Важенина, Таймураз Тигиев, выигравшие для Казахстана олимпийские медали? О них не слышно, потому что они взяли медали и уехали обратно, а мы остались здесь. Лучше вместо готовых иностранных спортсменов приглашать зарубежных специалистов. Если в райцентрах будут условия для тренировок, то и специалисты среднего уровня, как казахстанские, так и зарубежные, будут заинтересованы трудиться не только во взрослых сборных, но и начиная с массового детско-юношеского уровня", – отметил Сергазин.

Солидарен с журналистом и Алексей Кондрат. Он подчеркнул, что, по его сведениям, само появление кенийских атлетов было в основном негативно воспринято казахстанскими спортсменами и тренерами.

"Никакого обмена опытом, совместных тренировок, не считая, единичных случаев выезда одного-двух наших атлетов в Кению, не было. Кенийские спортсмены как жили и готовились у себя дома в Кении, так и живут и готовятся там по сей день. Но изредка, приезжая в Казахстан для участия в чемпионатах Казахстана, спартакиаде и т.д., они, будучи, безусловно, сильнее местных атлетов, забирали у них чемпионские и призовые места, местные атлеты теряли места в национальной сборной, тренеры теряли надбавки к зарплате. Вызвало недовольство и то, что, будучи только номинально казахстанскими спортсменами и не собираясь оставаться в Казахстане на постоянное место жительства, кенийцы побили наши национальные рекорды и теперь они – рекордсмены Казахстана на длинных дистанциях. Весьма вероятно, что на следующий год две оставшихся девушки – Нора Джеруто и Дэйзи Джепкемей – смогут завоевать медали на чемпионате Азии-2025, а может быть и на Азиатских Играх-2026. Но вот относительно медалей, да и самого выступления на Олимпиаде-2028, перспективы у них весьма туманные", – полагает Алексей Кондрат.

Деньги, выделенные на натурализованных атлетов из Кении, специалист предложил бы потратить на улучшение инфраструктуры, в том числе на обновление оборудования на легкоатлетических стадионах и манежах, обустройство тренажёрных залов.

В других видах спорта также хватает проблем с инфраструктурой для тренировок. И начать обновление отрасли специалисты предлагают именно с этого аспекта, что станет толчком для качественного усиления массового спорта, откуда и выходят будущие чемпионы Олимпийских игр.