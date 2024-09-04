Спорт ошибок не прощает: Олимпиада в Париже высветила системные проблемы в подготовке спортсменов

После Олимпиады в Казахстане последовала череда громких отставок, самая значимая из них – отставка министра спорта Ермека Маржикпаева, инициированная указом президента страны. Всему виной - скромные результаты нашей сборной на Олимпиаде, которые заметно контрастируют с результатами соседей. Особенно с блестящим выступлением спортсменов из Узбекистана, где она завоевала 8 золотых медалей и 13 медалей в общем зачете. Комментаторы негодуют в соцсетях: "Узбеки молодцы, трудолюбивый народ. Обогнали нас в промышленности, туризме и в спорте". Казахстанская же команда смогла завоевать всего 7 медалей, включая 1 золотую, при том, что вложения в спорт в 2023 году составили более 300 млрд тенге, это около 624 млн долларов США (по курсу 480,5 тенге — прим. авт.), в то время как Узбекистан потратил на спорт в 2024 году около 160 млн долларов США.

Более того, согласно информации, озвученной вице-министром туризма и спорта РК Сериком Жарасбаевым, только на непосредственную подготовку казахстанских спортсменов к Олимпиаде 2024 года был потрачен почти 1 млрд тенге. Были привлечены 14 иностранных специалистов по 10 видам спорта, судьи и тренеры прошли курсы и семинары от международных экспертов.

Напомним, что казахстанские спортсмены завоевали 83 лицензии (для 72 спортсменов) в 25 видах спорта для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Выхлоп, мягко говоря, оказался не очень впечатляющим.

Извините, виноваты…

Еще до начала Олимпиады казахстанский спорт потрясли несколько скандалов, связанных с нецелевым использованием средств. К сожалению, это уже стало обычным явлением. Были задержаны и осуждены на большие сроки несколько чиновников по подозрению в нецелевой растрате средств, направленных на развитие спорта. Выявлены коррупционные риски в программе "АРТ-спорт" по обеспечению детей из малоимущих семей занятиями в спортивных секциях. Суммы хищений измеряются десятками миллионов тенге. Поневоле возникает вопрос, все ли средства, выделявшиеся на подготовку к Играм, ушли по целевому назначению.

Ситуация со спортивными менеджерами и тренерами в Казахстане также оставляет желать лучшего. Например, известный тренер Турсунгали Едилов долгое время был отстранен от подготовки сборной. Именно Едилов возглавлял сборную на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее (Австралия). Под его руководством казахстанские боксеры добились выдающихся результатов, завоевав две золотые медали (Бекзат Саттарханов и Ермахан Ибраимов) и две серебряные (Булат Жумадилов и Мухтархан Дильдабеков). Лишь на днях после большого резонанса среди болельщиков спорта его назначили советником президента федерации бокса. Одновременно были освобождены от должности главный тренер сборной Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанов, десять специалистов тренерского штаба, а также вице-президент федерации бокса — Азиз Кожамбетов.

В федерации так прокомментировали это решение: "Состоялся тренерский совет по итогам Олимпиады в Париже. Тренерский состав мужской сборной команды по боксу был полностью отстранён от работы. Решение Казахстанской федерации бокса согласовано с Комитетом по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК". Как видим, не только министр спорта был отправлен в отставку, кадровые потрясения охватили многие сферы казахстанского спорта.

К слову, до освобождения от должности ныне экс-главный тренер сборной Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанов принес извинения болельщикам за неудачное выступление боксеров на Олимпиаде в Париже. Он признал, что команда приехала с хорошей подготовкой, но, возможно, были допущены ошибки, которые помешали одержать победы.

Отставки после неудач – логичное решение. Однако не только казахстанские боксеры выступили провально. Просто это самый знаковый для нашей страны вид спорта. Что насчет отставок и разбора полетов в других федерациях? По этому вопросу пока тишина…

Когда не хватает системности

Одной ротацией кадров вряд ли можно решить проблемы спорта. О том, что казахстанский спорт нуждается в структурных реформах, говорилось не раз. Так, в 2021 году, как рассказывал Капитал.kz, заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов поручил повысить доступность массового и детского спорта, улучшить материально-техническое оснащение объектов, пересмотреть подходы к подготовке спортсменов, обеспечить эффективность расходования средств, внести законодательные изменения. Судя по результатам Игр и коррупционным скандалам, поручение выполнено не было.

По словам директора Центра спортивного менеджмента в университете ALMAU Арсена Булекова, необходимо обучать спортивных менеджеров, привлекая экспертов и профессионалов, работающих в спортивной индустрии.

Спортивный менеджер Национального Олимпийского комитета Казахстана (НОК) Даниса Дуйсенгалиева поделилась своими планами и видением развития отечественного спорта задолго до Олимпиады в Париже. По ее мнению, существует проблема отсутствия системной подготовки спортсменов, так как детские школы, центры подготовки олимпийского резерва и национальные команды находятся в ведении разных структур. Она считает, что создание большой единой школьной лиги могло бы дать толчок к развитию детского спорта и обеспечить резерв для формирования юношеских и национальных сборных команд.

Спорить с этим сложно: спорт больших достижений начинается с массового, а массовый – с детского. В первую десятку победителей минувшей Олимпиады вошли страны, в которых особое внимание уделяется массовому детскому спорту, его доступности – США, Китай, Япония, Австралия, Франция, Нидерланды, Великобритания, Южная Корея, Германия и Италия.

Большую роль тут может сыграть социально ответственный бизнес. Тем более, он у нас есть. Как отмечал бывший глава управления спорта Алматы Ерден Хайруллин (скоропостижно скончался 8 августа во время проведения Олимпиады в Париже — прим. авт.) в февральском интервью изданию Орда.kz, в южной столице по пр. Гагарина в районе ТРЦ MEGA Alma-Ata частный инвестор построил физкультурно-оздоровительный комплекс "Чемпион".

Можно привести и другие примеры. Скажем, известный бизнесмен Булат Утемуратов вложил огромные средства в развитие тенниса, а финансист Тимур Турлов – во Freedom QJ League. Это юношеская лига по футболу, где играют юношеские команды профессиональных клубов. Со следующего года Freedom QJ League планирует заняться развитием подросткового футбола не только среди юношей, но и девушек.

Кстати сказать, в США Олимпийский комитет получает доходы только от спонсоров и частных фирм, в Италии, Австрии, Греции и других странах значительная часть средств спортсменам поступает от лотерей и спонсорских контрактов. Частники не заинтересованы выбрасывать деньги на нецелевые расходы и такой подход во многом снимает проблему нецелевого расходования средств в спорте.

Финансовая прозрачность, ставка на детский и массовый спорт и привлечение частных спонсоров – вот доказавшие свою эффективность слагаемые успеха. Пока мы не придем к этой формуле, вряд ли можно надеяться на статус успешной спортивной державы.