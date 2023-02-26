Спорт и права инвалидов: о чём беседовали партийцы с избирателями

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Агитгруппы семи политических партий, а также кандидаты в депутаты мажилиса продолжают ехдить по разным регионам Казахстана, чтобы ознакомить жителей со своей избирательной программой. Как проходили эти встречи в воскресенье, рассказывает BaigeNews.kz.

Активисты молодёжной партии зелёных "Байтақ" продолжили агитацию в Туркестане. Руководитель республиканского штаба Кайрат Айтбай посетил Аксу-Жабаглинский государственный природный заповедник и обсудил с сотрудниками экологические проблемы. Затем партийцы посетили местный цементно-известковый завод и познакомились с трудовым коллективом. Производственный центр, основанный в 50-х годах прошлого века, в настоящее время выпускает 500 тысяч тонн цемента и 120 тысяч тонн извести в год, и здесь занято 600 человек.

Члены республиканского штаба демократической партии "Ак жол" во главе с Азатом Перуашевым побывали в Жамбылском районе Алматинской области. Партийцы встретились с сельчанами, развивающими кокпар, а также ставшую здесь традиционной колоритную национальную эстафету "Сыбага кокпар" . После этого "Акжоловцы" отправились в село Актерек, где посетили состязания по кокпару, пообещав сельчанам уделять внимание развитию национальным видам спорта.

Кандидаты в депутаты Мажилиса от партии "Ауыл" встретились с представителями инклюзивного общества в Косшы Акмолинской области. На встрече обсуждалось правовое и социальное положение людей с инвалидностью. на встрече жители с особыми потребностями, проживающие в ауле. Больше всего их интересовала возможность получения среднего и высшего образования. В конце мероприятия театр "Қанаттылар", состоящий из людей с особыми потребностями, подарил гостям театрализованное представление. После собрания кандидаты встретились с жителями Косшы и провели агитационную работу.

Кандидаты в мажилис от Общенационально социал-демократической партии встретились с жителями села Кайназар Енбекшинского района Алматинской области. После собрания его участники отправились в горы и установили голубой флаг страны и флаг ОСДП. Позже партийцы организовали экологическую акцию, убрав мусор на склонах гор, а в мусорные баки отправили мешки с надписями "Коррупция", "Олигархия" и "Бедность".

Сопредседатель партии Respublica Сырымбек Тау по просьбе семей перерезал путы малышам в Туркестане. Он пожелал им стать хорошими людьми и достойными гражданами. Жители поблагодарили Сырымбека за то, что в тесном графике предвыборного турне он нашёл время для традиционного обряда.

Заместитель председателя Народной партии Казахстана, кандидат в депутаты Мажилиса Асхат Асылбеков провёл агитационную встречу на рынке "Нур Авто" в Шымкенте. Спикер представил предвыборную программу партии, отметив, что "казахстанцы устали от бесконечных долгов и фальши властей". После Шымкента Асхат Асылбеков отправился в Казыгуртский район, где встретился с местным населением, где обратил внимание на проблемы многодетных семей и матерей с детьми-инвалидами, а также вовросы кандасов, образования и здравоохранения.