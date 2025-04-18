Президент Казахстана подписал закон, запрещающий финансирование иностранных легионеров за счет бюджета. Теперь тратить бюджетные деньги и средства квазигосударственных организаций на иностранных спортсменов запрещено. То есть поддержка от государства будет только для казахстанцев. О том, как закон повлияет на профессиональный спорт - в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Легионеры в спорте – это плохо?

О засилье легионеров в казахстанском спорте говорят уже несколько лет. Все началось после пандемии коронавируса, когда в 2020 году впервые на высшем уровне было сказано о том, что нужно сократить финансирование профессиональных клубов. Далее для клубов был введен лимит в 1 миллиард 200 миллионов тенге, который, к слову, соблюдается не всеми.

Теперь принят закон. Впрочем, и до этого в некоторых клубах стали больше делать акцент на казахстанских игроках. Например, в ХК "Барыс" вначале сезона 2024-2025 года разорвали контракты с рядом североамериканских хоккеистов.

Несмотря на то, что, как правило, в таких ситуациях клубы должны выплачивать неустойку, в "Барысе" посчитали такое решение более выгодным, чем оплачивать установленную зарплату весь сезон.

Что касается футбольных клубов, то некоторые их них, действительно, стали отказываться от услуг иностранных футболистов. Пример - ФК "Кайсар", где играют только казахстанцы.

Если говорить об индивидуальных видах спорта, то и в них есть спортсмены, которые приняли гражданство, чтобы выступать за Казахстан. Однако называть их теперь легионерами достаточно спорно. Тем не менее, болельщики продолжают так делать.

Наиболее удачным примером является принятие гражданства Еленой Рыбакиной. Ее победа на Уимблдоне стала знаковой для казахстанского тенниса. Хотя после решение не участвовать в Олимпиаде в Париже по состоянию здоровья подпортило впечатление, это не умаляет достижений спортсменки, которые она продолжает демонстрировать на международной арене, выступая за Казахстан. На Олимпиаде в Токио Рыбакина заняла четвертое место.

Стоит отметить, что расходы на спортсменов Федерация тенниса покрывает за счет собственных средств, без привлечения бюджетных денег. Что касается государственного финансирования, то оно предоставляется исключительно в рамках подготовки сборных команд к Олимпийским играм.

Другой пример выступления приглашенного иностранного спортсмена за Казахстан – бегунья из Кении Нора Джеруто. В 2022 году она завоевала золотую медаль чемпионата мира в США. За эту победу спортсменка в соответствии с постановлением правительства Казахстана получила денежное поощрение в размере 15 тысяч долларов.

В отличие от федерации тенниса, федерация легкой атлетики получает государственное финансирование через фонд Sport Qory.

Что говорит закон о легионерах

А какое определение дается легионерам с юридической точки зрения?

Спортивный юрист Жұмахан Султанбейбарс поясняет, что в законе Республики Казахстан "О физической культуре и спорте" отсутствует определение понятия "легионер".

"В обыденном понимании легионер — это иностранный спортсмен, выступающий за казахстанские клубы на профессиональной основе. С юридической точки зрения, такие понятия, как "легионер", должны быть четко определены законом, поскольку именно легальные дефиниции определяют объем прав и обязанностей субъектов, служат границей применения правовых норм и позволяют избежать произвольного толкования", - сказал юрист.

Он привел пример. Казахстан является участником Евразийского экономического союза (ЕАЭС), одним из ключевых принципов которого является свобода перемещения рабочей силы между государствами-членами. Это означает, что спортсмены из стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия) должны иметь право трудоустраиваться в Казахстане без дискриминации по гражданству, как это реализовано, например, в России. Там граждане ЕАЭС не считаются легионерами, что прямо закреплено в нормативных актах министерства спорта.

В Казахстане же ситуация обратная. Юрист указывает, что в казахстанских регламентах спортивных соревнований существует противоречие. Например, в футбольной Премьер-лиге отменен лимит на легионеров, но установлено требование о 13 воспитанниках казахстанского футбола в заявке. В Первой и Второй лигах, напротив, участие легионеров полностью запрещено, включая граждан ЕАЭС.

"В регламентах соревнований КПЛ, Первой и Второй лиг содержится собственное определение понятия "легионер". Им считается игрок, не являющийся гражданином Республики Казахстан либо одного из государств — участников Евразийского экономического союза. Несмотря на это, на практике они фактически отстраняются от участия в чемпионатах Первой и Второй лиги. Регламент требует, чтобы все 25 игроков в заявке были гражданами Казахстана и воспитанниками отечественного футбола. Это напрямую ограничивает граждан ЕАЭС, несмотря на их официальный "нелегионерский" статус согласно регламентным нормам", - говорит юрист.

Более того он указывает, что новая редакция статьи 49 Закона запрещает финансирование спортсменов, не являющихся гражданами Казахстана, за счет бюджетных средств.

Если исходить из содержания данной нормы, под легионером следует понимать спортсмена, не являющегося гражданином Казахстана. Таким образом, в контексте закона и конкретно этой нормы, граждане государств — участников ЕАЭС также формально попадают под определение легионера, несмотря на иные положения спортивных регламентов, поясняет юрист.

По его словам, вышеприведенные нормы регламентов и Закона нарушает п. 2 ст. 97 Договора о ЕАЭС, запрещающего государствам-членам устанавливать ограничения на рынке труда для защиты национальных работников.

"В Казахстане ратифицированные международные договоры имеют приоритет над национальными законами, и в данном случае мы имеем очевидное несоответствие закона международному праву", - говорит юрист.

По его мнению, ситуация с определением "легионера" в Казахстане отражает системный недостаток регулирования спорта в стране. Юрист считает, что если государство выделяет ежегодно бюджетные средства на развитие спорта, то значит нужен более системный подход к его регулированию. В связи с этим, Жұмахан Султанбейбарс отмечает, что введение новых ограничений, нарушающих международные обязательства Казахстана, вызывает вопросы.

На практике изменения могут работать не так, как задумывалось, говорит юрист.

"Повышение зарплат отечественным спортсменам на фоне сокращения числа квалифицированных легионеров может привести к снижению общего уровня соревнований. Кроме того, такие жесткие барьеры зачастую стимулируют теневые практики — от неофициальных выплат наличными до фиктивного трудоустройства иностранных спортсменов на формальные должности, не связанные со спортом", - заключил юрист.

У клубов нет собственной инфраструктуры

Согласно поправкам, федерации также могут теперь зарабатывать на предоставлении специального спортинвентаря, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, а также оказании услуг в области спортивной медицины.

Юрист отмечает, что инициатива положительная. Однако её реализация связана с рядом практических и юридических трудностей.

Так, большинство спортивных клубов в Казахстане не имеют собственной инфраструктуры — основные спортивные объекты находятся в ведении местных исполнительных органов. Это означает, что на практике федерации и клубы должны заранее пересматривать и дополнять договоры аренды с государственными учреждениями. Необходимо предусматривать возможность субаренды с целью проведения отраженных в законе мероприятий.

Также важно заранее согласовывать с местными органами графики и перечень возможных мероприятий, чтобы избежать ситуаций, когда клубы не смогут выполнить обязательства перед заказчиками.

"Показательным примером системной проблемы отсутствия у клубов собственной инфраструктуры и возникающих в связи с этим форс-мажорных ситуаций является случай с ФК "Астана", которому, по всей вероятности, придется перенести еврокубковый матч на другой стадион из-за запланированного концерта Дженнифер Лопес на его основной арене", - заключил юрист.

Вице-президент Федерации футбола Алматы Алтай Даумов отметил, что футбольное сообщество в связи с последними изменениями разделилось на два лагеря. С одной стороны, представители государственных клубов недовольны произошедшим. Ведь теперь их возможности сокращаются, а ответственность, напротив, возрастает. С другой стороны, есть и те, кто приветствует нововведения, поскольку они ведут к уменьшению пространства для нецелевого расходования государственных средств, контроль за которыми, судя по всему, десятилетиями оставался слабым.

По его словам, законопроект повлиял на ситуацию ещё до вступления в силу. Количество легионеров уже заметно сократилось, а некоторые клубы и вовсе отказались от иностранных игроков. Для команд это даже в какой-то степени удобно.

"Не нужно искать спонсоров, заниматься внебюджетным финансированием или задумываться о коммерческой составляющей. Клубу выделяют, например, 1,2 миллиарда тенге, набираются местные игроки на приемлемые зарплаты, отправляется команда поездом на матчи в другие регионы - и уже можно отчитаться о выполнении государственной политики. А то, что этот состав, скорее всего, вылетит из КПЛ и окажется в первой лиге - никого особенно не тревожит. Ведь всегда найдется аргумент о том, что мы играем без легионеров. Это может быть отговоркой, за которой исчезает реальный спортивный результат. Если клуб изначально не заинтересован в поиске спонсоров, то, разумеется, он их и не найдет. Хотя при должном желании такие возможности всегда существуют. Особенно в городах, где есть всего один профессиональный футбольный клуб - там внимание болельщиков и бизнеса сосредоточено именно на нем", - заявил спортивный менеджер.

Изменения нужно воспринимать как переход к постепенному отказу от полного государственного финансирования футбольных клубов. Для казахстанских команд этого вполне реально достичь.

Даумов привел пример - если клуб продает своего игрока за миллион евро, средства вполне может направить на привлечение легионеров в следующем сезоне. Также можно распорядиться доходом от участия в еврокубках.

Спортивный менеджер подчеркнул, что недавние данные о призовых, которые ФК "Астана" получил за участие в еврокубках, показывают, что при успешных выступлениях клубы могут содержать квалифицированных иностранных игроков без помощи бюджета.

Кроме того, у команд есть и другие источники дохода - мерчендайзинг, продажа билетов, кейтеринг, партнёрские программы. Тем более, что ключевые расходы - подготовительные сборы, логистика, аренда стадионов и зарплаты казахстанским футболистам — по-прежнему будут покрываться за счёт бюджета. Это создает комфортные условия для постепенного перехода на самоокупаемость, считает менеджер.

Что касается роли легионеров в спорте, то здесь нет однозначного мнения, говорит Алтай Даумов. В качестве примера он приводит хорватского полузащитника "Астаны" Марина Томасова. За столичную команду он выступает с 2018 года.

"Разве можно назвать, к примеру, Томасова "злом" для казахстанского футбола, если он из года в год демонстрирует не только высокий уровень мастерства, но и подает пример настоящего профессионализма? Даже в зрелом возрасте он не снижает требований ни к себе, ни к своим партнерам по команде. Разве молодые игроки, которые росли рядом с ним, не учились у него отношению к делу, дисциплине и самоотдаче? Именно такие легионеры становятся украшением чемпионата и играют важную роль как наставники — они создают ролевую модель, которую местные футболисты могут взять за ориентир. Они показывают, что на высоком уровне можно выступать даже в 38 лет, если есть желание и отношение к профессии. То же самое касается и посещаемости. Вспомните, сколько болельщиков приходило на матчи ради Аршавина, и сравните с текущей ситуацией, когда в командах нет ярко выраженных звезд. Это напрямую влияет на интерес зрителей", - считает менеджер.

Он убежден, что все зависит от подхода руководителей клуба.