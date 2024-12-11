Жильцы нового дома в Костанае могут остаться без квартир. Речь идёт о девятиэтажном многоквартирном доме в центре города, который буквально впихнули между частными домами, магазинами и в нескольких метрах от здания областного департамента полиции, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Ещё на стадии строительства многие недоумевали – как можно на таком небольшом участке возвести высотку? Поэтому стройка практически сразу получила название скандальной, а со временем только подтвердила этот эпитет.

Девятиэтажный дом из красного кирпича, застройщиком которого является известный в Костанае предприниматель Айткужинов, построили летом прошлого года. Но почти полгода не могли ввести в эксплуатацию. Представители государственного архитектурно-строительного контроля Костанайской области (ГАСК) находили множество нарушений и выдавали предписания об их устранении. В частности, один из владельцев частного дома, практически впритык к которому возвели многоэтажку, сообщил, что не хватает места для проезда противопожарной техники. ГАСК выдал предписание на устранение этого нарушения. Но дело затянулось, так как для этого застройщику нужно было выкупить земельный участок у владельца частного дома, но он назначил огромную цену. Айткужинов пожарный проезд в итоге обеспечил, однако ГАСК всё равно отказывался выдать акт ввода и поставить новостройку на учёт.

Дело оказалось таким запутанным, что дошло обсуждения в Палате предпринимателей Костанайской области. На специальном собрании застройку обсудили со всех сторон. ГАСК объяснил свою позицию, мотивируя тем, что часть нарушений по-прежнему не устранена. Однако представители антикоррупционной службы тогда отметили, что требования ГАСКа незаконны. Тогда акт приёмки новостройки был подписан, дом был зарегистрирован и его наконец ввели в эксплуатацию в декабре прошлого года.

Новые квартиры выставили на продажу. Причём, за немалые деньги, так как дом находится в самом центре города. Квартиры раскупили, часть покупателей оформили ипотеку и новые квартиры послужили залоговым имуществом для банков.

Но иски к застройщику от соседей из ближайших к новостройке частных домов не прекратились. Люди продолжали доказывать, что многоэтажный дом сдали с нарушениями. В частности, что застройщик хоть и обеспечил проезд противопожарным машинам, но он был меньшей ширины, чем требуется согласно санитарным нормам и правилам. Все местные суды соседи многоэтажки проиграли, но не остановились на этом и дошли до Верховного суда.

Они предъявили резонные аргументы о том, что пожарный проезд не соответствует нормам. По нормативам, минимальное расстояние для проезда противопожарной машины должно составлять восемь метров, по факту оно было в пределах 7,5-7,8 метров.

"Следить и проверять проезды для противопожарных машин не входит в компетенцию ГАСКа. Кроме того, наша многоэтажка относится ко второй степени огнестойкости, а частный дом рядом – тоже ко второй степени огнестойкости, поэтому согласно требованиям минимальное расстояние для проезда противопожарных машин достаточно на расстоянии шести метров. У нас же – 7,8 метра. И застройку мы проводили после того, как проект, где всё это было указано, прошёл государственную экспертизу", – пытался доказать в Верховном суде костанайский застройщик Кинжетай Айткужинов.

Однако Верховный суд, тщательно изучив всю документацию, согласился лишь с тем, что многоэтажный жилой дом Айткужинова действительно относится ко второй степени огнестойкости. Частный дом, стоящий рядом, суд, опираясь на нормативные документы, отнёс к третьей степени огнестойкости.

"Согласно приложению 6 технического регламента, минимальное расстояние между зданиями второй и третьей степенью огнестойкости должно составлять восемь метров. В ходе проверки было выявлено, что в реальности расстояние от многоэтажного жилого дома ИП Айткужинов до частного жилого дома составляет максимум 7,88 метра, что является нарушением", – указал в своём постановлении Верховный суд.

Суд также указал на то, что компании, производившие авторские и технический надзор, исполнили свои обязательства ненадлежащим образом. И постановил отменить все ранее выигранные Айткужиновым иски в местных судах. Вслед за этим представители ГАСКа подали иск в специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области о признании незаконным акта приёмки в эксплуатацию дома Айткужинова.

Госкорпорация "Правительство для граждан" также пытается отменить регистрацию многоэтажного дома. Если стройку в итоге признают незаконной, что будет с жильцами?

"Мы взяли квартиру в этом доме в ипотеку, сейчас она в залоге в банке. Если дом признают вне закона, то нас получается тоже? – возмущается жительница новостройки Анара Куваева. – А что будет с нашими деньгами, которые мы отдали за жильё?" "Нас что, просто выселят посреди зимы? – задаёт почти аналогичный вопрос другая жительница дома Анель. – Или нам придётся дальше судиться с застройщиком? Мы ведь немалые деньги заплатили за свое жильё".

Юристы отмечают, что процесс снятия дома с регистрации в НАО не быстрый. К тому же, предприниматель может его опротестовать. Если же всё-таки новостройку признают незаконной, то застройщик либо должен предложить клиентам другие квартиры, либо вернуть деньги за жильё с учетом амортизации квартир. Что будет с самой многоэтажкой, построенной в центре города? Снесут ли её или переоборудуют под другой объект с более высокой категорией огнестойкости, чтобы ширина проезда для противопожарных машин соответствовала нормам, пока не может ответить ни один юрист. Но отмечают, что все эти вопросы в любом случае вновь будут решаться через суд и, похоже, что ни один. Пока что самый простой выход из ситуации – выкупить частный дом, который мешает проезду противопожарных машин, снести его и сохранить многоэтажную застройку. Однако согласится ли его продать владелец дома и хватит ли денег у застройщика на его покупку – тоже пока большой вопрос.