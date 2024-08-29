Спор с акиматом Шымкента довёл бизнесменов до Верховного суда

Власти Шымкента этим летом решили вернуть в госсобственность сразу два парка. В начале августа суд вернул в коммунальную собственность пять гектаров парковой земли, на которой сейчас находится "Мир фантазий". А месяцем ранее такая же судьба постигла известный когда-то своими огромными многолетними дубами парк "Кен Баба". Вот только последний возвращён в госсобственность частично. Как выяснил корреспондент BaigeNews.kz, не все предприниматели согласны с решением суда.

В акимате города отмечают, что работа по возврату в госсобственность незаконно выданных участков и земель идёт полным ходом. И с гордостью перечисляют названия возвращённых объектов. Выяснилось и то, что некоторые предприимчивые граждане и вовсе самостоятельно решили, что нужно мегаполису. Так парк "Мир фантазий" превратился в сплошную зону с аттракционами, а изначально там должен был быть центр для детей.

"Акимат Шымкента продолжает работу по возврату в государственную собственность незаконно выданных земельных участков и объектов. В коммунальную собственность уже возвращено здание "Мұз сарайы" и частично возвращён парк "Кен Баба". Разрешилась ситуация с парком "Мир фантазий", – отмечает пресс-служба акимата.

Участок земли, на котором расположен парк "Мир фантазий", в 2009 году акимат передал ТОО "Айгерим" во временное землепользование сроком на 49 лет для организации детского развлекательного центра. Как выяснилось, это было сделано незаконно. И в мае 2024 года суд удовлетворил иск акимата Шымкента и признал недействительным договор об аренде данного земельного участка. Апелляционная жалоба ТОО "Айгерим" была оставлена без удовлетворения. Теперь в целях защиты государственных и общественных интересов акимат обратится в суд с иском и потребует приведения земельного участка в его первоначальное состояние путём сноса незаконно построенных сооружений.

Как оказалось, парк "Кен Баба" тоже должен был стать площадкой для развития подрастающего поколения, однако превратился в зону общепита, и с годами обрастал лишь скандалами. По данным акимата, земельный участок, на котором расположен этот парк, в 1999 году был передан ТОО "ЧПКФ "Сапар" во временное пользование на срок до 15 лет для организации центра эстетического и культурного воспитания детей и подростков.

К сожалению, вместо реализации первоначального проекта парк быстро превратился в крупную зону общепита.

"В процессе коммерческой эксплуатации вырубались вековые дубы, покрывались бетоном и плиткой значительные участки парка, и не был создан обещанный детский центр. Бесплатные детские площадки, качели и песочницы также были уничтожены. Парк "Кен Баба" возвращен в госсобственность частично. Однако после окончательного возвращения парка в госсобственность, перед акиматом встанет новая сложная задача: восстановить зелёную зону, вернуть горожанам парк, где можно будет приятно проводить время с семьёй, наслаждаясь тенью и зеленью", – отметили в акимате.

Однако директор парка "Кен Баба" Алимжан Алтынбеков с позицией акимата не согласен. По его словам, в момент передачи в аренду парк находился в упадке. Нашему порталу Алтынбеков согласился подробнее рассказать о своей позиции.

"Мы являемся добросовестными покупателями, выкупили с аукциона заросшее болото, с которого вывезли горы мусора, в котором обитали бомжи, наркоманы и собаки. Старшее поколение помнит тьму и костры по всему городу, не было ни света, ни газа, тарахтящие мини-электростанции, дрова и печи, другие трудности. В стране царила всеобщая разруха и безработица. Мы вычистили, привели в порядок и облагородили это место, построили кафе и рестораны, обновили аттракционы, создали так нужные городу рабочие места. С тех пор содержим это место в чистоте, круглосуточно освещаем, платим зарплаты сотрудникам, платим за коммунальные услуги, налоги, делаем ремонты, обновляем аттракционы, инвентарь и прочее. Это нелёгкая работа, тем более, что с октября по апрель аттракционы простаивают. Конечно, все предприниматели недовольны решением, ведь вложены огромные личные средства. Затрачена колоссальная энергия и силы. Деятельность аттракционов соответствует целевому назначению семейного центра "Кен Баба" как досугового места. Детский сад "Монтессори Бамбини" который находится на территории, признан одним из лучших садов города. Все субъекты бизнеса платят налоги, обеспечивают трудозанятость населения, в зимнее время от 300, в летнее до 500 рабочих мест. Это место не представляет опасности для жизни людей, не причиняет вреда их здоровью", – возмущается спикер.

Решение суда у Алимжана вызывает множество вопросов. К слову, владелец сдаваться не намерен и в борьбе за парк будет идти до конца.

"Купленное через аукцион имущество охраняется законом РК "О приватизации" и земельный участок под приватизированным имуществом никак нельзя причислять к землям общего пользования, изымать, тем более отделять его от приватизированного имущественного объекта. К любому жилому дому, к любому объекту недвижимости ведут дороги, тротуары, вдоль которых высажены зелёные насаждения. Любой купленный с аукциона детский сад, санаторий, профилакторий на своей земельной территории имеет зелёные насаждения, но никто из этого факта соседства или наличия зелёных насаждений внутри земельного участка не может требовать признания этих земель землёй общего пользования. И только наши чиновники, следом пресса и суды землю под купленным с аукциона приватизированным объектом, зарегистрированным и эксплуатируемым более 26 лет, могут признать землёй общего пользования и по суду требовать признать недействительным договор купли-продажи земельного участка. Суды должны полагаться на факты документально подтверждённые и доказанные в суде. В данном случае доводы о том, что этот земельный участок принадлежит зоне зелёных насаждений, не нашли и своего документального подтверждения", – говорит Алимжан.

Впереди у владельцев ещё суд, и Алимжан верит, что он и предприниматели будут услышаны.

"Осталась последняя инстанция – Верховный суд, который, надеемся, услышит доводы ответчика, разглядит на генеральном плане Шымкента от 2023 года красный цвет, которым окрашиваются и обозначаются "территории объектов культурно-бытового обслуживания, административных и общественных объектов, учреждения культуры и искусства". Прочтёт и интерпретирует правильно протокол аукциона, где ответчик приобрёл не имущество "общего пользования", которое государство не имело право продавать, а купил "незавершённое строение театра кукол", прочтёт и даст верное трактование статьям 6 и 11 закона "О приватизации". Если проиграем Верховный суд, то это будет большим нонсенсом в современной юриспруденции, который позволит под надуманными предлогами пересмотреть итоги всей приватизации в стране. Сложится ситуация, когда суд своим решением игнорирует не только решение другого суда, но и закон "О приватизации". А кто, как не служители Фемиды, должны не только строго соблюдать, блюсти, но и охранять законы. Нет такого юридического понятия "старый", "новый" Казахстан! Что в "старом", что в "новом", что в "будущем" Казахстане, везде, во все времена, должен главенствовать закон", – поясняет наш герой.

Однако свою радость, что на "Кен Бабу" и "Мир Фантазий" наконец-то обратили внимание чиновники, не скрывают старожилы города. Большинство обычных шымкентцев признаются, что перемены будут только к лучшему, так как парки стали местом наживы предпринимателей. Житель мегаполиса Александр Голубев с грустью вспоминает об утраченных фонтанах и богатых зелёных насаждениях.

"Вот "Мир фантазий" всю жизнь назывался сквер "Театральный". До того, как его выкупили, там были очень красивые три фонтана. Тянулся он от улицы Ленина (сейчас проспект Республика) до площади Ленина (сейчас Аль-Фараби). Был невероятный фонтан с островом, в центре которого росла ива. Вообще было множество декоративных красивых растений и деревьев, сейчас сплошной бетон и старенькие аттракционы за билет, за который просят немалые суммы. Смотря на "Кен бабу", сердце кровью обливается! Это была очень красивая зелёная точка с невероятными дубами-старожилами. Сейчас там одна еда и тоже не самые новые аттракционы", – делится Александр Голубев.

С ним согласен и краевед Владимир Привалов, который также поделился тёплыми воспоминаниями о парках. Вот только добавляет, что история могла быть ещё печальнее.

"Когда я приехал в Шымкент в 90-м году, парк "Кен Баба" стал моим самым любимым. Он был малолюдным и очень уютным. Мы, студенты, сбегали в него с пар. К слову, когда его передали, это было время, когда городу уж точно было не до парков. Часть парков стали криминальными точками и в них довольно часто случались разборки, они заросли и вышло так, что за скверами и парками не ухаживали. Но, насколько я понимаю, по договору аренды, когда эти земли передавались, парки должны были остаться парками. Не уничтожаются зелёные насаждения, а, наоборот, должна была быть санитарная чистка и то, что убрали, должны были обновить новыми саженцами. Но на бумагах одно, а на деле вышло другое. Парк "Кен Баба" превратился в одну большую столовую! То, что "Мир фантазий" и "Кен бабу" вернули городу, конечно,здорово. Теперь вопрос: что с ними будет делать город? "Мира фантазий" также отдали частнику, хотя было много других пустующих зон в Шымкенте. А вот эти самые пустующие зоны отдают под строительства ЖК. Вот и получилось, что частник пришёл на всё готовое. Готовый парк, вырубай и ставь аттракционы. Сквер окружён полностью жилым массивом, но у жителей элементарно не спросили мнения. Убрали всё зелёное, поставили железо и зарабатывают на нём", – поделился краевед.

Теперь горожане с любопытством и интересом следят за вернувшимися в госсобственность объектами и верят, что территория будет использована правильно и во благо шымкентцев.

Фото: Анастасия Новикова