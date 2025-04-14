В Меркенском районном суде завершилось гражданское дело о неисполнении условий устной сделки по продаже автомобиля. Однако финал оказался неожиданным: спор удалось урегулировать миром - при участии Совета биев, сообщили в пресс-службе суда, передаёт BaigeNews.kz.

История началась с устного договора между двумя гражданками. По договоренности, одна из них должна была купить у другой автомобиль за 1,5 миллиона тенге. Машину ей передали сразу, но оплату покупатель так и не внесла. После нескольких безуспешных попыток урегулировать вопрос самостоятельно, продавец обратилась в суд - требуя расторгнуть договор, вернуть имущество и взыскать убытки.

Однако в процессе разбирательства стороны всё же нашли путь к примирению. К решению конфликта подключился Совет биев, и под его посредничеством было заключено медиационное соглашение.

Согласно договорённости, ответчица обязалась выплатить долг в полном объеме, а истец в ответ отказалась от исковых требований. Суд прекратил производство по делу, а государственной пошлине дали "обратный ход" - её вернули истцу.

Отмечается, что решение суда пока не вступило в законную силу.