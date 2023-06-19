Спор из-за прав на ребёнка привёл к убийству в Астане

Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Бывшую супругу, мать своего ребёнка зарезал мужчина в Астане. Обвиняемому вынесли приговор, передаёт BaigeNews.kz.

Из материалов дела известно, что гражданин Б. приехал в столицу из Павлодара и сразу направился к дому бывшей супруги для встречи со своим малолетним сыном.

На лестничной площадке между матерью и отцом ребёнка завязалась ссора. Женщина заявила о желании лишить мужчину родительских прав.

"Возмущённый Б. начал наносить удары руками в область лица, а затем достал из кармана складной нож, который постоянно носил при себе, и нанёс два удара в область грудной клетки бывшей супруге, что привело к повреждению передней стенки восходящего отдела аорты, нижней доли левого легкого, диафрагмы и селезенки. От полученных ножевых ранений А. скончалась на месте. После Б. затащив в квартиру А., закрыл дверь на ключ и только через небольшой промежуток времени позвонил в полицию и сообщил о происшествии, а затем скрылся с места преступления", - сообщили в суде.

Подсудимый вину признал полностью.

Смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами суд признал также явку с повинной и чистосердечное раскаяние. Отягчающих обстоятельств не выявлено.

Приговором суда Б. признан виновным в совершении убийства и осуждён к 11 годам и трём месяцам лишения свободы.