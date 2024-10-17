Спонсирование военной операции - о новых уловках интернет-мошенников рассказали в МВД

Интернет-мошенничества составляют порядка пятидесяти процентов от общего количества мошенничеств в Казахстане. К примеру, за девять месяцев этого года в стране было зарегистрировано более пятнадцати тысяч фактов интернет-мошенничества. Между тем, доподлинно известно - большая часть онлайн-грабежей совершается в Алматы и северных регионах республики.

Как распознать, что с вами разговаривает не человек , попавший в беду, а преступник, желающий выманить деньги? На какие факторы обращать внимание в первую очередь? И какие меры предпринимают в госорганах, чтобы предотвратить кибер-преступления? Ответы на эти и другие вопросы - в нашем материале.

"Самый простой способ распознать, что на том конце провода с вами разговаривает мошенник – внимательно слушайте его. А опираться нужно на то, что мошенники звонят в основном из-за границы. И, получается, и нужно обращать внимание на грамматические, орфографические ошибки в сообщениях, либо в разговоре. Это первое. Второе, эти люди больше опираются на интуицию в основном, психологическое состояние человека. Им не важно говорить правду, главное, повлиять на психологическое состояние человека, войти в его положение, надавить морально. И нужно просто на стадии восприятия отбросить все заманчивые предложения. Не все в достатке живут, они делают заманчивые предложения, люди клюют", - рассказывает оперуполномоченный Центра по борьбе с киберпреступностью Департамента криминальной полиции МВД РК Артем Юнусметов.

Как распознать? Буквально сегодня мы начали расследовать случай, пожилым родителям казахстанца позвонили, представились сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью, и сообщили, что якобы их счета задействованы для отправки денег на спонсирование специальной военной операции в Украине. И, звонивший человек, представившись сотрудником, обещал предотвратить это, предложив "отработать".

В процессе этого всего, мы, подключившись, в ходе разговора с ним сразу заметили, что это иностранный гражданин, в обиходе использует слова, которые в нашей стране мы не употребляем в повседневной жизни. "Мы же в своей грядке тут варимся", такого рода. И уже по этим моментам становится понятно, что это иностранный гражданин. Далее, это подтвердилось в ходе разговора.

Просто пожилые на это особо внимание не обращают, больше вникают в сам посыл сообщения, грубо говоря. Поэтому чаще попадают на "удочки".

В моей практике был случай, когда звонит мошенник, и говорит, на вашем счету лежит два миллиона триста тысяч тенге. Получается, он уже знал конкретную сумму, находящуюся на банковском счету. Как тут не поверить, если тебе звонят и говорят конкретную сумму. В такой момент просто главное не торопиться, и сохранить хладнокровие, внимательно подумать, поразмыслить. Есть же официальные номера банков, органов внутренних дел. То есть самый основной рычаг невоздействия — это перепроверять любую информацию. Не вестись, а относиться скептически к подобного рода предложениям. Мы проводим разные мероприятия по предотвращению преступных схем.

Официальные меры

В связи с ростом обращений граждан по фактам интернет-мошенничества МВД в 2022 году начал реализовывать проект "CyberPol". Он нацелен на оперативное реагирование на обращения по таким фактам, блокирование денежных переводов, установление третьих лиц, санкционирование выемки и ареста счетов.

Используются программные обеспечения подразделений криминальной полиции ДП.

При этом, на сегодняшний день в Казахстане самыми распространенными видами киберпреступлений являются электронные хищения, в том числе интернет-мошенничества.

"Хищения с банковских счетов - один из способов совершения преступления. Как происходит? Это завладение счетом гражданина путем установления вредоносного приложения либо приложения удаленного доступа. Мы с коллегой контактировали с мошенником, хотели узнать алгоритм их действий. На протяжении месяца осуществлялись звонки. То есть не сразу —позвонили, обманули, завладели, сняли деньги со счетов. А был подготовительный процесс, в первый день позвонили, представились из службы безопасности банка. Далее, на том конце поэтапно подводили к тому, что якобы были выявлены нарушения пользованием личного счета. Либо есть другой распространенный способ обмана — с личного счета якобы осуществляется спонсирование специальных операций. И на протяжении трех недель, если не ошибаюсь, был контакт. В конечном итоге звонивший псевдофинансист "перенаправлял" на специалиста, который решит эту проблему, якобы техника, и якобы тот уже занимается непосредственно установкой всех защитных программ, приложений удаленного доступа. А за какое время спишутся деньги с вашего телефона, либо переведутся — это дело техники уже. То есть, человек, если вы даете все пароли, управляет вашим телефоном удаленно, заходит в ваш интернет банкинг, личный кабинет, и оттуда уже направляет деньги на счет дроппера. А тот снимает их и перенаправляет. На что нужно обращать внимание в первую очередь? Нужно обращать внимание на адрес сайта. Мошеннические сайты часто используют схожие домены. Например, есть egov.mobile, а они могут использовать немного измененный, но очень похожий домен. Он будет звучать также, но какой то символ изменят. Это уже мошеннический сайт. Даже точка может на поддельный сайт перенаправить. Как оградить себя от таких псевдоресурсов? Если вас действительно заинтересовало какое - то предложение, можно в интернете дополнительно почитать об этом, найти информацию, чтобы быть доподлинно уверенным, что вы взаимодействуете с реальной организацией", - отмечает Артем Юнусметов.

В основном, мошеннические действия совершаются из-за рубежа либо с использованием зарубежных интернет-ресурсов, для сокрытия своего местоположения.

"Как показывает статистика, чаще всего мошенники находятся в странах постсоветского пространства. По нашему анализу, граждане, владеющие лишь государственным языком, реже попадаются на уловки мошенников. В основном жертвами становятся русскоязычные люди. В регионах, где преимущественно используют государственный язык, количество мошенничества в три — четыре раза меньше, по сравнению с Алматы, Карагандой, северными регионами. Два колл-центра, которые мы выявляли совместно с зарубежными коллегами, находились в Украине", - поясняет собеседник.

Артем Юнусметов отмечает, что наказание по ним уже легло на плечи правоохранительных органов той страны. Но, думаю, что когда будет принят закон о дропперах, обстановка изменится. Потому что люди, прежде чем заниматься этой деятельностью, подумают, стоит ли оно того. Отсюда уже будет вытекать их ответственность и дефицит вывода денег. Сейчас разработкой закона занимается юстиция, мы дали предложение.

Кто такие дропперы

Кто же такие дропперы и какую выгоду они имеют от мошеннических схем? Мошенники используют так называемых "дропов", то есть "низшее" звено преступной цепи, когда посторонний человек, соглашается, чтобы его банковская карта стала "транзитной" для украденных денег. Обычно это персоны из числа граждан Казахстана, которые за определенные проценты– до 10% - "перегоняют" через свои карты похищенные деньги на зарубежные счета либо криптовалюту.

Об этом становится известно лишь после того, как граждане осознают, что стали "жертвами" мошенников. В среднем срок их обращения в полицию с момента совершения преступлений, составляет от трех дней до нескольких месяцев.

"Как находят дропперов, действительно ли они не знают, что участвуют в преступной схеме? Кто-то знает, кто — то нет. В основном это люди возрастной категории с 2005 по 2008 года рождения. Студенты, молодые люди, такого плана. Ну какому студенту не охота просто на ровном месте заработать деньги. А о последствиях он не задумывается. Некоторые знают, так как с ним кураторы на контакте, и они полностью осознают, что он совершает, но все равно продолжают. А некоторые по незнанию ввязываются, но это редкость. Пока это регулируется в гражданско-правовом порядке", - говорит Юнусметов.

-А были ли случаи возврата денег, уведенных мошенниками?

-Был случай, после того, как Антифрод - центр запустили. И дропперу, попавшему в этот список, заблокировали все счета, он не имел возможности пользоваться ими на территории Казахстана. И, так как это создавало ему неудобства, в прошлом месяце он добровольно признал, что совершил мошенничество, на основании которого его внесли в черный список. На добровольной основе вернул потерпевшему средства, свыше трех миллионов.

И второй случай был, в гражданско-правовом порядке, в отношении дроппера. Также было заявление, где судом было принято решение, что он будет возмещать либо частично, либо полную сумму. Сейчас планируется вносить изменения в законодательство, чтобы за деятельность дропперов шло уголовное наказание. Это, думаю, повлияет на уменьшение количества преступлений в сфере, - говорит оперуполномоченный Центра по борьбе с киберпреступностью Департамента криминальной полиции МВД.

Принцип единого окна для потерпевших

В рамках проекта CyberPol все неотложные следственные действия с потерпевшими проводятся по принципу "единого окна". Обеспечено прямое взаимодействие с банками и операторами связи, что позволяет при своевременном обращении потерпевших снизить риски потери денег, в том числе на стадии их вывода за пределы страны.

Совместно с госорганами и частным сектором вырабатываются меры по предупреждению рассматриваемых видов преступлений. Ужесточены процедуры идентификации получателей займов, в том числе посредством СМС-подтверждения и биометрической идентификации - фото, видео.

Также в проекте участвуют отечественные IT-компании, которые привлекаются к исследованию изъятой техники, поиску и обработке цифровых доказательств.

Заключены соглашения о взаимодействии с рядом банков второго уровня (БВУ) и криптоплатформами об оперативном реагировании на факты хищения денег со счетов и незамедлительном их блокировании.

В настоящее время при Национальном банке создан Антифрод-центр, в котором интегрированы все банки второго уровня (БВУ), государственные органы и операторы связи. Его задачей - обеспечение обмена данными между субъектами финансового рынка в онлайн-режиме по мошенническим, подозрительным и иным противоправным операциям.

В 2023 году выявлено более двадцати трех тысяч ( 23 228) противоправных ресурсов, из них почти четыре тысячи ( 3 968) – заблокированы.

Ведется активное взаимодействие с операторами связи по блокировке "зарубежных" фрод-звонков. Так, с ноября две тысячи двадцать второго года года было пресечено более шестидесяти миллионов попыток таких соединений.

В результате за 2023 год на треть снижено количество преступлений, совершаемых с помощью зарубежных мошеннических звонков.

Внедряются новые методы борьбы с телефонными мошенничествами.

В ноябре 2023 года по инициативе МВД совместно с АО "Казахтелеком" апробирован механизм распознавания и блокирования звонков с мошенническими признаками, поступающих из-за рубежа на городские линии связи Казахстана.

"Есть специально разработанная программа, она блокирует звонки с подменных номеров. То есть, если мошенники используют незарегистрированный номер, он автоматически попадает в бан, и второй звонок у него осуществить не получится. На сегодняшний день шестьдесят (60) миллионов звонков подобного рода заблокированы. То есть, есть номера — пустышки, а в основном мошенники с них звонят, они ни на кого не зарегистрированы, и ни на ком не числятся, их блокируют, они попадают в бан", - говорит Артем Юнусметов.

С ноября 2023 года системой заблокировано девятисот (900) тысяч звонков, с начала этого года заблокировано 1,5 миллиона подобных звонков.

По итогам прошлого года причинен ущерб на сумму двадцать один (21) миллиард тенге, из которых потерпевшим возмещено восемьсот пятьдесят (850) миллионов тенге.

Раскрыто более 2,1 тысяч интернет- мошенничеств (за 4 месяца – 1 295), к уголовной ответственности привлечено 666 лицо, из них 601– изобличены в совершении мошенничеств в отношении двух и более лиц.

В мессенджерах ("WhatsApp", "Telegram", "Instagram" и др.) созданы специальные группы "Cyberbot", которые уведомляют администраторов сайтов о мошеннических ссылках. С начала года заблокировано и удалено свыше 21 тысяч ресурсов.

Мониторинг интернета

Департамент криминальной полиции МВД также на постоянной основе проводит мониторинг Интернета. Специальные группы работают над выявлением противоправных интернет-ресурсов. В том числе, специалисты определяют различного рода порнографические материалы, видео и другую информация с призывами о жестокости, подталкиванию к суициду, материалы по обучению о том, как изготовить или продать оружие, наркотики и разного рода опасные вещества.

В то же время, по данным министерства внутренних дел, на данный момент действуют все необходимые как правовые, так и организационные условия, чтобы не допустить использование социальных сетей и интернет-ресурсов в заведомо преступных целях.

В законе установлено, что средством массовой информации является периодическое печатное издание, теле-, радиоканал, кинодокументалистика, аудиовизуальная запись, либо другая форма периодического или непрерывного публичного распространения массовой информации, включая интернет-ресурсы. При этом специалисты отмечают, что в случае нарушений закона на интернет-ресурсы распространяются те же меры ответственности, что и на традиционные СМИ. Кроме того, в случае подозрений госорганы могут либо приостановить, либо прекратить распространение видео или информационных сообщений подозрительного средства массовой информации на территории страны. Не имеет значения, это казахстанский или иностранный ресурс.

Для противодействия распространению подозрительной и незаконной информации сотрудники подразделений используют мониторинг интернет-ресурсов. Туда же входит изучение социальных сетей: эксперты оценивают инстаграм, телеграм и другие социальные сети на предмет того, как пользователи соблюдают законодательство Республики Казахстан.

Как сообщили специалисты, на данный момент есть три правовых основания для того, чтобы сделать ограничение доступа к интернет-ресурсам. Во - первых, такие меры вводятся по решение суда. Во-вторых, основанием может быть предписание Генерального прокурора или его заместителей. Также запрет может быть наложен по предписанию уполномоченного органа.

"Меры по ограничению доступа к интернет-ресурсам принимаются исключительно при выявлении материалов с признаками нарушения действующего законодательства Республики Казахстан. При выявлении нарушения законодательства Министерство культуры и информации Республики Казахстан направляет рекомендательное письмо о необходимости его устранения

в адрес собственника или владельца интернет-ресурса. В случае, если собственник интернет-ресурса не устранит нарушений, либо государственным орган направит соответствующее уведомление в адрес уполномоченного органа о распространении информации, запрещенной законами Республики Казахстан и вступившими в законную силу судебными решениями согласно правилам взаимодействия государственных органов в сетях телекоммуникаций, министерство выносит предписание операторам связи и РГП "Государственная техническая служба" Комитета национальной безопасности Республики Казахстан об ограничении доступа. В настоящее время заинтересованными государственными органами (ГП, МКИ, КНБ, МВД, МКС, МЦРИАП, МНЭ, МЮ, МЗ, МОН и АРРФР) ведется работа по ведению ежедневного мониторинга сети Интернет, с целью внесения выявленных URL-адресов в межведомственную информационною систему "Кибернадзор" для немедленного реагирования – блокировки", - сообщили в МВД.

По данным специалистов, в систему включены следующие направления: религиозно-экстремистского и террористического характера, пропаганда и призывы к совершению суицида, распространение порнографических материалов, в том числе с использованием изображений несовершеннолетних, незаконный оборот наркотических средств, распространение информации по изготовлению и продаже оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, пропаганда или агитация культа жестокости и насилия, деятельность интернет-казино, деятельность финансовой пирамиды и других мошеннических организации.

С начала года группами криминальной полиции выявлено более пятнадцати тысяч зарубежных интернет-ресурсов с противоправным содержанием. В том числе деятельность финансовой пирамиды и других мошеннических организаций, порнографические материалы, деятельность интернет-казино, по линии наркопреступлений, авторские и смежные права, размещение информации, наносящей вред ребенку, суицид, оружие, нарушение норм закона "О связи", пропаганда или агитация культа жестокости и насилия и другие. Информация о них направлена в соответствующие ведомства для блокировки.

На сегодняшний день из вышеуказанного количества противоправных ресурсов всего было заблокировано около полутора тысяч.

Специалисты в очередной раз отмечают, есть четыре самых важных правила, которые нужно помнить всегда.

Во - первых, ни в коем случае нельзя передавать свои личные данные, пароли или смс-коды, которые поступают на ваш номер. Не так давно в северном Казахстане на уловки мошенников едва не попалась жительница района Магжана Жумабаева. Она сказала звонившей код, а позже, по просьбе лже-сотрудницы банка, начала устанавливать приложение. Это второй момент, который категорически не стоит делать. Завладеть деньгами мошеннице не удалось только благодаря техническому сбою и помощи участкового, который быстро сообразил, в чем дело, поставил телефон на авиарежим и удалил все сомнительные приложения.

Третье важное правило, не переходить по незнакомым ссылкам. Также не нужно вкладывать свои сбережения в сомнительные инвестиционные проекты.

"Сотрудники правоохранительных органов никогда не проводят спецоперации по телефону. Всегда нужно перезванивать в тот орган, от имени которого представляется оппонент. Молодежи стоит помнить, что передача третьим лицам своих счетов, банковских карты чревато тем, что можно стать соучастниками мошенничества", - отмечают в МВД.

Профилактическая работа

С начала 2024 года в Астане проведены ряд оперативно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение интернет – мошенничеств.

Так, совместно с управлением внутренней политики акимата на постоянной основе разрабатываются новые буклеты, видеоролики о способах интернет-мошенничеств; cовместно с МПС в мессенджере "What’s App" осуществляются массовые рассылки информационных материалов профилактического характера по домовым чатам ОСИ, КСК, ведется трансляция аудиороликов в общественных транспортах.

Проработан вопрос о трансляции аудио роликов профилактического характера на различных радиоканалах города; достигнута договоренность с телеканалами, где транслируются видеоролики профилактического характера. Проводится трансляция аудио-видеороликов в ТРЦ; на постоянной основе проводятся лекционные занятия в учебных заведениях (колледжи, ВУЗы, школы, детские сады), а также медицинских учреждениях (больницы, поликлиники и т.п.) с разъяснениями как не стать жертвой интернет-мошенничества. Совместно с управлением предпринимательства и коммерческими предприятиями проработан вопрос о тиражировании и распространении материалов, информационных буклетов на производимой продукции продовольственных магазинов.

С начала 2024 года в Алматы проведены ряд оперативно- профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение интернет – мошенничеств.

Так, проведена встреча с учащимися школы гимназии № 27 г. Алматы на тему: "Как избежать утечки персональных данных и не попасться на уловки интернет- мошенников"; осуществлен выезд в различные банки второго уровня, с целью профилактической беседы, где посетителям банка розданы профилактические буклеты. В ТРЦ, супермаркетах города наклеены постеры по профилактике интернет-мошенничеств, размещены на электронных биллбордах по центральным улицам города Алматы, с предупреждающими материалами о способах и видах интернет мошенничеств. Ведется профилактическая работа в СМИ, в кинотеатрах города перед сеансом прокручиваются профилактические 40-ка секундные ролики. Специалисты неоднократно принимали участие в онлайн эфирах в течение года на ТВ- каналах по вопросам освещения профилактических материалов, способов совершения интернет-мошенничеств и мер предосторожности.

В СМИ и социальных сетях публикуется информация о способах и методах совершения интернет мошенничеств. Также за прошедший период совместно с другими госсорганами Алматы на 148 сайтах опубликованы 2086 статей о проделанной работе по недопущению совершения мошенничеств в сетевом пространстве.

К профилактике интернет-мошенничества активно привлекаются медийные личности Казахстана.

"Это эффективный способ повышения осведомленности населения о рисках и способах защиты в интернете. Популярные актеры, музыканты, блогеры и другие известные личности имеют широкую аудиторию и могут доносить важные сообщения о безопасности в интернете до разных социальных групп, - считают специалисты.

С начала 2024 года на территории Акмолинской области проведены ряд оперативно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение интернет – мошенничеств. Так, разработано видеороликов предупредительного характера – 700; роздано гражданам свыше 1500 инфобуклетов.

Вся вышеуказанная информация распространяется в более 20 тысячах чатах, в которых состоят свыше 500 тысяч граждан.

Всего с начала года проведены 2 локальных оперативно-профилактических мероприятий, в январе и августе.

С начала 2024 года на территории области Абай проведены ряд оперативно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение интернет – мошенничеств. Так, состоялись три рабочие встречи с представителями банков второго уровня области Абай и учащимися высших учебных заведений; гражданам было роздано свыше 50000 инфобуклетов, создан отдельный аккаунт "сyber_poliсе_abai".

С начала 2024 года на территории Актюбинской области проведены ряд оперативно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение интернет-мошенничеств. В том числе, организована трансляция видеороликов на 22 LED-экранах по 30 секунд с показом 30 раз в день на центральных улицах города; в социальной сети "инстраграмм" создана страница "Cyberpolice_aktobe", где публикуется информация профилактического характера.

С начала 2024 года на территории Алматинской области проведены ряд оперативно – профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение интернет – мошенничеств, создано 77 видеороликов профилактического характер. Людям раздали свыше 15350 инфобуклетов. Создан отдельный аккаунт konaev_poliсе.

С начала 2024 года на территории области Туркестан проведены ряд оперативно – профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение интернет – мошенничеств. Так, разработано 246 видеороликов предупредительного характера, гражданам раздаи свыше 20 000 буклетов и 6 000 инфобуклетов, на 79 билбордов и 7 LED-экранов установлены баннеры с предостережениями от интернет-мошенников.

Привлечено 20 студентов волонтеров.

С начала 2024 года в Шымкенте проведены ряд оперативно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение интернет-мошенничеств. Разработано 402 видеоролика предупредительного характера. Гражданам раздали более двадцати шести тысяч буклетов и десяти тысяч инфобуклетов, на тридцати четырех билбордах и 203 LED-экранах установлены баннеры с предостережениями от интернет-мошенников. Привлечено 1100 студентов волонтеров.

С начала 2024 года на территории области Костанай проведены ряд оперативно – профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение интернет – мошенничеств. Разработаны восемьдесят видеороликов предупредительного характера, людям раздали свыше 145 000 буклетов и 40 000 инфобуклетов. На пяти билбордов и пяти LED-экранах установлены баннеры с предостережениями от интернет-мошенников. Привлечено пятьдесят студентов - волонтеров.