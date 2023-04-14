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pixabay.com Сегодня, 19:14
315
Сегодня, 19:14
315
Фото: pixabay.com

Сплошной гололёд: движение транспорта ограничили на выезде из Астаны

Движение транспорта ограничили на участке трассы Астана-Петропавловск, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

"В связи с ухудшением погодных условий (дождь, снег, гололёд) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на дороге "Астана-Петропавловск" с 18 по 231 километры, участок от Астаны до Щучинска", - сообщили в компании.

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Сегодня, 19:14
315
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