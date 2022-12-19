Сплошное видеонаблюдение внедряют в тюрьмах Казахстана

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В целях реализации поручения Главы государства Комитетом УИС проводится работа по внедрению сплошного видеонаблюдения в пенитенциарных учреждениях, передаёт BaigeNews.kz.

В текущем году сплошным видеонаблюдением будут охвачены 62 из 78 учреждений (1 и 2 этапы).

На сегодняшний день установлено более 28 тысяч видеокамер, что полностью исключает наличие в них "слепых зон".

Внедрение видеомониторинга по оставшимся 16-ти учреждениям планируется завершить до конца 2023 года.

Видеонаблюдение также имеет систему искусственного интеллекта, позволяющая не только идентифицировать личность или автотранспорт, но и выявить совершаемое правонарушение.

В Комитете УИС также создан Ситуационный центр, в который будут транслироваться системы видеонаблюдения всех подразделений. Это позволит осуществлять контроль над деятельностью учреждения и получать сведения о нарушениях не только на региональном уровне, но и на уровне Комитета. На сегодняшний день, часть из них уже подключены к центру.

Параллельно обеспечивается возможность удалённого просмотра видеоизображений для надзирающих прокуроров.

Кроме того, в Ситуационный центр будут выведены системы мониторинга состояния активности подавителей сотовой связи и установок досмотра человека и грузов.

В целом, введение сплошного видеонаблюдения нацелено на обеспечение поддержания в пенитенциарных учреждениях правопорядка и не допущения чрезвычайных происшествий и преступлений.