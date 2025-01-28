Принцип "закон и порядок" должен глубоко укорениться в общественном сознании - Токаев
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Выступая с заключительным словом на расширенном заседании правительства, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что многие проблемы, в том числе вызвавшие общественный резонанс, при своевременной и качественной информационной работе могли быть сняты в превентивном порядке, передаёт BaigeNews.kz. Поэтому, по его мнению, необходима продуманная коммуникационная стратегия.
"Деятельность Правительства и акимов должна быть открытой и понятной как для населения, так и для внешнего мира. Большое значение здесь имеют и личные приемы граждан у первых руководителей. Именно руководители регионов, городов, районов должны работать в прямом контакте с гражданами. В то же время партнерство государства и общества требует ответственности и со стороны граждан. В самое последнее время в развитых государствах, даже в США, заговорили о приоритете обеспечения законности и общественного порядка. В Казахстане мы пришли к такому выводу раньше", - сказал он.
По словам главы государства, принцип "Закон и Порядок" должен глубоко укорениться в общественном сознании. Чтобы добиться этого, важно продвигать и воплощать на практике принцип "нулевой терпимости" к правонарушениям. Соответствующая работа должна быть организована на всех уровнях, прежде всего, акимами регионов. Однако при введении ограничений или штрафов следует руководствоваться здравым смыслом, причем со стороны как государства, так и общественных активистов.
"Весь мировой опыт показывает, что без мер принуждения добиться порядка невозможно, и поэтому нужно с пониманием относиться к действиям государства. Здесь должно быть общественное согласие через диалог. Во всяком случае, предпринимаемые государством меры по обеспечению законного порядка не должны служить поводом для навешивания ярлыков на свою страну. Отдельные граждане превращают нашу страну в объект насмешек. В то время как многие иностранцы восхищаются нашими достижениями и успехами, рассказывают о них всему миру, кое-кто из наших соотечественников, в том числе представители шоу-бизнеса, молодые люди, именующие себя "общественными активистами", даже депутаты, чернят репутацию Казахстана. Это совершенно не поддается пониманию", - добавил он.