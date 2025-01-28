Выступая с заключительным словом на расширенном заседании правительства, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что многие проблемы, в том числе вызвавшие общественный резонанс, при своевременной и качественной информационной работе могли быть сняты в превентивном порядке, передаёт BaigeNews.kz. Поэтому, по его мнению, необходима продуманная коммуникационная стратегия.

"Деятельность Правительства и акимов должна быть открытой и понятной как для населения, так и для внешнего мира. Большое значение здесь имеют и личные приемы граждан у первых руководителей. Именно руководители регионов, городов, районов должны работать в прямом контакте с гражданами. В то же время партнерство государства и общества требует ответственности и со стороны граждан. В самое последнее время в развитых государствах, даже в США, заговорили о приоритете обеспечения законности и общественного порядка. В Казахстане мы пришли к такому выводу раньше", - сказал он.

По словам главы государства, принцип "Закон и Порядок" должен глубоко укорениться в общественном сознании. Чтобы добиться этого, важно продвигать и воплощать на практике принцип "нулевой терпимости" к правонарушениям. Соответствующая работа должна быть организована на всех уровнях, прежде всего, акимами регионов. Однако при введении ограничений или штрафов следует руководствоваться здравым смыслом, причем со стороны как государства, так и общественных активистов.