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Сплав разных культур: как отметили Наурыз в Ассамблее народа Казахстана
Сегодня на площади Дома дружбы в столице прошло праздничное мероприятие "Қош келдің, әз Наурыз!", в котором приняли участие различные этнокультурные объединения Ассамблеи народа Казахстана, жители и гости столицы, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
С приветственной и поздравительной речью выступили представители Администрации Президента РК, Ассамблеи народа Казахстана, акимата города Астаны, послы дипломатических представительств, аккредитованных в РК и члены столичной АНК.
Для гостей мероприятия была организована концертная программа, ярмарка и соревнования по национальным видам спорта и игры.
На площади перед Домом дружбы были установлены юрты и алтыбакан, которые сразу привлекли внимание астанчан.
Рядом с юртами члены АНК готовили плов в больших казанах и угощали жителей столицы.
Внутри юрт люди могли не только погреться, но и попробовать национальные блюда и напитки, представленные различными этнокультурными объединениями, а также поближе познакомиться с элементами прикладного искусства разных народов, проживающих на территории нашей страны.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Казахстан Дастан Дюшекеев поздравил собравшихся с весенним праздником.
"Уважаемые друзья, братья, сегодня прекрасный праздник Науруз, и мне приятно находиться сегодня здесь, в Доме дружбы Ассамблеи народа Казахстана. Казахстан — многонациональная страна и единство в многообразии - это наша сила. Я хочу искренне поздравить всех вас с этим праздником! Это не только праздник обновления и весеннего равноденствия, это и обновление нашего духа и тела. Я думаю, что именно весной с хорошими пожеланиями мы встретим этот новый год", — сказал посол.
Сегодня бывший программист, пенсионерка Заборцева Надежда Васильевна пришла вместе с подругами и коллегами чтобы не только отпраздновать Наурыз, но выступить перед гостями с танцевальным ансамблем "Радуга".
Представитель кыргызского этнокультурного центра Мира Мамаева рассказала гостям об особенностях приготовления национальных кыргызских блюд, которыми мог угоститься любой желающий.
"Это здорово, что мы сейчас все вместе отмечаем этот праздник. Он традиционно был неким глотком свежего воздуха после тяжёлой зимы, которую переживали наши предки в степи. Этот день давал надежду, что люди вместе со своими детьми, скотом и хозяйством переживут эту зиму и будут вновь счастливы. Хочу пожелать нам только праздничных моментов, чтобы никакие ситуации не осложняли нашу жизнь и мы жили в мире и согласии!", — сказал бывший вице-спикер мажилиса парламента, руководитель асоциации русских и славянских казачьих организаций страны Владимир Божко.
Сопредседатель ассоциации чеченцев и ингушей "Вайнах" Юсуп Келигов присоединился к поздравлениям своих коллег.
"Сегодня после трёх непростых лет после пандемии и ограничений приятно видеть, что люди вышли на народные гуляния, чтобы поприветствовать друг друга и пожелать добрых слов. Наверное, это присуще только нашему казахстанскому народу. Наш народ велик тем, что благодаря сплаву разных культур и традиций многих этносов, которые проживают в Казахстане. Для мирной жизни у нас в стране созданы все условия. Мы живём в непростое время, вокруг нас всё изменчиво и неспокойно, но наша земля — это тот островок степи, где люди живут счастливо и мирно. Приятно видеть сегодня представителей разных этносов в своих традиционных одеждах, украшенные юрты и улыбки людей. Желаю нам стабильного и благополучного развития нашей страны", — заключил Юсуп Келигов.
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