В СМИ и соцсетях активно обсуждают резко выросшую стоимость картофеля в Усть-Каменогорске. Появились слухи о дефиците. Однако официальные данные подтверждают, что проблем с запасами товара нет. Ажиотаж вызван разницей между рыночной стоимостью и ценой картофеля в рамках стабилизационной программы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат ВКО.

В администрации сообщили, что АО "СПК "Ертіс" продолжает выполнять программу стабилизации цен на социально значимые товары, в том числе картофель, морковь, капусту и лук. На сегодня картофель продается в торговых павильонах по цене 125 тенге за килограмм, что значительно ниже рыночной стоимости - от 250 до 350 тенге за килограмм.

"Программа стабилизации цен работает в штатном режиме. В рамках действующего контракта с ТОО "ОРЦ "Алтай" в Усть-Каменогорск поступает картофель. Поставки продолжатся до середины мая 2025 года. Все торговые точки обеспечены необходимым количеством товара, и разрыв в ценах на картофель создает повышенный спрос, что иногда приводит к быстрой распродаже", - отметили в акимате.

В сообщении говорится о том, что поставляемый картофель — это не источник прибыли для социальных магазинов, а элемент ассортимента, который привлекает покупателей.

"В рамках действующего контракта с ТОО ОРЦ "Алтай" с 1 ноября 2024 года по 1 мая 2025 года законтрактовано 5 500 тонн картофеля. На сегодня остаток составляет 2 544 тонны — более чем достаточно до завершения контракта", - заявили в акимате.

Специалисты АО "СПК "Ертіс" заверили, что в этом сезоне обеспечение доступности картофеля и стабильности цен для жителей города гарантировано.