Список застройщиков, не имеющих права привлекать деньги дольщиков, обновили в Астане

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В Астане актуализировали список строительных организаций, у которых отсутствует разрешение на привлечение денег дольщиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата.

В перечне 116 организаций. Ознакомиться со списком можно по ссылке.

"Все сделки, совершённые в обход действующего законодательства, в том числе предварительный договор бронирования, договор резервирования, договор инвестирования, договор уступки права требования, в указанных в списке многоквартирных жилых комплексах являются недействительными. Для сохранности средств граждан акимат Астаны просит быть бдительными и не рекомендует приобретать жилье при отсутствии разрешительных документов – разрешения на строительство, положительного заключения РГП на ПХВ "Государственная вневедомственная экспертиза проектов", - сообщили в городской администрации.

По всем имеющимся вопросам можно обращаться в ГУ "Управление контроля и качества городской среды города Астаны" по адресу: улица Бейбітшілік, 9. Телефоны: 8 (7172) 55-04-28, 55-67-03.