Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть

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На Telegram-канале журналиста Михаила Козачкова опубликован список из 58 фамилий преподавателей, которые, по информации Kozachkov offside, имеют фейковые дипломы докторов наук философии PhD, передаёт BaigeNews.kz.

Журналист отмечает, что после его статьи про поддельные документы на официальных бланках и с печатями, о подписчиков поступило много просьб опубликовать список обладателей этих дипломов.

"Разумеется, у меня эти фамилии есть, я их лениво погуглил - там в основном преподаватели вузов, многие работают в государственных университетах. Если вдруг найдете в их числе вашего педагога, передавайте привет", – написал Михаил Казачков.

В пресс-службе Министерства науки и высшего образования РК прокомментировали ситуацию с поддельными дипломами.

"Нарушения по выдаче 58 дипломов докторов PhD выявил Комитет по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования МНВО РК. Для выяснения деталей сложившейся ситуации инициировано проведение служебного расследования. Данные дипломы возвращены в ведомство. По поручению Министра материалы направлены в правоохранительные органы. В настоящее время проводятся следственные мероприятия", – прокомментировали в министерстве.

Подробности расследования и точный список преподавателей в ведомстве пока не разглашают в интересах следствия.