Список очередников на жильё от государства намерены расчистить в Казахстане

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев заявил о планах инвентаризации очерёдности на получения жилья от государства, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Порядка 650 тысяч человек стоят в очереди (на получение жилья от государства – Прим. авт.). Последний анализ, проведённый с МЦРИАП, показал, что достаточно большое количество людей, у которых есть жильё, и которые продолжают оставаться в очереди. Люди, которые не имеют по закону право претендовать на поддержку государства в обеспечении жильём. Предварительный анализ показывает, что у нас порядка 200 тысяч мест в очереди нуждаются в дальнейшей актуализации. Это те люди, которые возможно уже не нуждаются в государственной поддержке, но продолжают быть очередниками", - сообщил Канат Шарлапаев.

По его словам, таким образом, эти люди препятствуют тем, кто действительно нуждается в жилье.

"Очистка очереди заключается в том, чтобы помочь людям быстрее получить квартиру и создать ситуации, когда меры господдержки направлены на тех, кто в ней нуждается. Мы хотим добавить элемент справедливости в эту очерёдность", - отметил он.

Механизм разъяснил председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Бахытжан Жунисбеков.



"В рамках системы управления рисками выявлены 232 тысячи очередников. Но это не значит, что они все будут исключены. На сегодня исключены из очереди порядка 11,5 тысячи, по которым уже подтверждено, что они не соответствуют критериям. Остальные участники проверяются. Список потихоньку добавляется. Позже мы можем дать окончательные списки тех, кто был исключён", - заявил он.