Список грантников опубликовал столичный акимат

Опубликован список обладателей образовательных грантов от акимата Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

"На подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием на 2023-2027 учебные годы по педагогическим специальностям утверждено 1028 грантов, из них: размещено по ВУЗам 911 грантов, освоено – 773 по следующим специальностям: педагогическим (физическая культура, иностранный язык, география, история, педагогика и психология, математика, информатика, русский язык и литература, физика, химия, биология), гуманитарным дисциплинам (исламоведение, религиоведение, Теология)", - говорится в сообщении.

Абитуриенты, прошедшие ЕНТ и набравшие по направлению "Педагогические науки" не менее 75 баллов, могли претендовать на государственный образовательный грант по педагогическим специальностям.