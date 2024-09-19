Список бесплатных лекарств вновь сократили: от Минздрава требуют считаться с врачами и пациентами

Министерство здравоохранения в очередной раз объявило об исключении ряда препаратов из перечня бесплатных лекарств, передает BaigeNews.kz. Такой приказ глава ведомства подписал 5 сентября 2024 года. Из списка льготных препаратов убрали более 40 наименований, в числе которых "преднизолон", необходимый для пациентов с хроническими и аутоиммунными заболеваниями, а также "арипипразол" и "карипразин" – для лечения психических расстройств.

Возможно, многим эти названия ни о чём не говорят, но люди, нуждающиеся в этих лекарствах, относятся к уязвимым группам. И им жизненно необходимо получать препараты от государства. Союз пациентских организаций Евразии (СПО) заявил, что сокращение списка бесплатных лекарств может привести к негативным последствиям для пациентов, которые буквально зависят от этих препаратов. Правозащитники намерены бить тревогу из-за того, что из перечня убрали лекарства, применяемые для лечения таких серьёзных состояний, как психические расстройства, неврологические, инфекционные, сердечно-сосудистые и аутоиммунные заболевания.

"Мы настоятельно призываем ответственные органы обеспечить доступ к аналогичным или альтернативным препаратам, которые не уступают по своей эффективности и безопасности. Исключение таких препаратов, как метилпреднизолон, преднизолон и азатиоприн, может нанести удар по пациентам с хроническими и аутоиммунными заболеваниями. Необходимо, чтобы подобные препараты оставались в перечне в рамках ГОБМП и ОСМС, или же были предложены доступные альтернативы. В случае замены исключаемых препаратов новыми лекарственными средствами, мы просим гарантировать их доступность в рамках государственных программ и льготного обеспечения, а также своевременное включение этих препаратов в соответствующие клинические протоколы лечения", – сообщила глава Союза пациентских организаций Евразии Саида Таукелева.

Кроме того, организация потребовала от министерства здравоохранения прозрачности и обоснованности решений. По словам Таукелевой, подобные решения должны приниматься с учётом мнений специалистов, а также пациентских сообществ, а не одним ведомством. Если исключение препаратов является неизбежным, то СПО предлагает пересмотреть сроки их вывода из перечня и предусмотреть более длительный переходный период. Это даст пациентам время адаптироваться к новым условиям и позволит врачам подобрать альтернативные схемы лечения, считает правозащитница.

Министерство здравоохранения в ответ на запрос BaigeNews.kz сообщило, что ведомство открыто к диалогу и готово обсуждать вопросы, касающиеся доступности жизненно важных лекарственных препаратов, включённых в перечень для бесплатного или льготного амбулаторного обеспечения.

"Здоровье пациентов – главный приоритет. Поэтому все решения будут приниматься с участием пациентских организаций и других заинтересованных сторон, с соблюдением действующих правил и требований. Особое внимание будет уделено результатам фармакоклинических и фармакоэкономических экспертиз, чтобы гарантировать эффективность и безопасность лечения", – отметила официальный представитель Минздрава Айгерим Уразалиева.

В ведомстве сообщили, что на этой неделе в министерстве состоялась встреча с представителями пациентских организаций по вопросу перечня бесплатных лекарств. Правозащитница Саида Таукелева подтвердила, что беседовала с вице-министром здравоохранения Ержаном Нурлыбаевым. По её словам, в Минздраве пообещали, что отныне ведомство будет учитывать мнение пациентов, прежде чем исключать из списка бесплатных лекарств жизненно важные препараты.

Министерство здравоохранения не впервые пытается сократить перечень льготных лекарств. В июне чуть не разразился скандал, когда глава Минздрава Акмарал Альназарова подписала приказ о сокращении финансирования онкологии в Казахстане на 20%. Возмутились не только пациенты, но и депутаты. Мажилисмен Асхат Аймагамбетов заявил, что такой подход сильно ударит по онкобольным и снизит их шансы на выздоровление, потому что многие не смогут оплачивать разницу в стоимости препаратов.

“На сегодняшний день в Казахстане, помимо обычной химиотерапии, онкобольные получают дорогостоящую терапию. И вот принято решение без проведения тщательного клинико-экономического анализа, без учёта затрат на лечение онкобольных, что, конечно, снизит шансы на выздоровление и вообще вопрос о жизни этих граждан. Вот смотрите, при проведении химико-таргетной терапии, к примеру, при раке молочной железы, согласно протоколам диагностики и лечения, применяется препарат "Кадсила". Его стоимость без учёта других расходов на один курс составляет 1 924 000 тенге. При прежних тарифах возмещение по КЗГ из бюджета составляло 1 810 000 тенге. То есть 114 000 тенге разница. А теперь при обновлённых тарифах дефицит средств на данный курс лечения составит почти 500 000 тенге", – сообщил Аймагамбетов.

Согласно статистике, в нашей стране в таблице онкологических заболеваний по распространённости на первом месте стоит рак молочной железы, далее – рак лёгких, колоректальный рак, рак желудка и рак шейки матки. Чаще всего казахстанцы умирают от рака лёгких и рака желудка.

Тогда на возмущение парламентариев Минздрав ответил, что сокращение финансирования не отразится на доступности и качестве медицинской помощи для онкобольных. Депутат Гульдара Нурумова задалась вопросом, почему ведомству не хватает денег. В 2024 году государство выделило министерству здравоохранения 43,16 миллиарда тенге.

"А куда вы деваете деньги, огромные миллиарды выделяются на онкологию, если простые больные не могут попасть на приём? По пять месяцев надо ждать очереди на МРТ, на консультацию врача, живой очереди нет. И такие запущенные случаи, конечно же, будут. Поэтому доступность онкологической службы на сегодняшний день у нас оставляет желать лучшего", – возмутилась Нурумова.

Ещё одно непопулярное решение министерства здравоохранения, которое тоже вызвало негативную реакцию в обществе, – весной 2024 года ведомство сообщило о намерении отказаться от финансирования детей с орфанными заболеваниями. В Минздраве пояснили, что это вынужденная мера для экономии бюджета. В ответ общественники заявили, что в таком случае пациенты с генетическими заболеваниями останутся без лечения, и многие будут обречены на смерть.

Отметим, что в Казахстане с такими диагнозами живут 80 тысяч человек (взрослых и детей). Только 24 тысячам из них положена помощь от государства.