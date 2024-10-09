Списать кредиты пострадавшим от мошенников казахстанцам предложили в мажилисе
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Депутатов мажилиса волнует увеличение числа казахстанцев, пострадавших от рук кибермошенников. Они предлагают списать банковские кредиты тем, кого обманули злоумышленники. С таким запросом к премьер-министру обратился Асхат Рахимжанов, передаёт BaigeNews.kz.
По его словам, в филиалы партии ОСДП обращаются пострадавшие из регионов. Зарегистрировано уже 627 жалоб.
"По словам специалистов, от мошенников не застрахован никто. Даже отказ от получения банковских займов, оформленный в egov.kz, не является гарантией защиты от подобных фактов. Но в 99% случаев, даже когда факт мошенничества становится очевидным, суды принимают сторону банков и обязуют пострадавших выплачивать кредиты. Учитывая низкий уровень жизни в сёлах, а также факты того, что на одного человека оформляются кредиты порой до 20-40 миллионов тенге, ряд пострадавших не могут погасить эту задолженность даже в течение всей жизни, и рискуют передать свои долги по наследству", - сказал депутат.
Он отметил, что люди даже решаются на суициды из-за кредитов и подстав.
"Есть вопросы к банкам или служащим банков как к возможным участникам преступных схем. В реальной жизни человеку, не отвечающему требованиям банка и не имеющему соответствующих доходов, обычно отказывают в кредитовании. Но случаи и примеры, которыми располагает наша партия, говорят об обратном. Даже пенсионеру оформляется по несколько кредитов. То есть без определённого продвижения вопроса в самом банке такого случится не может", - убеждён мажилисмен.
По его словам, в стране работает "отлаженная цепочка": мошенники, имеющие доступ к персональным данным, суды, защищающие банки, представители органов правопорядка, игнорирующие требования и запросы граждан.
"В итоге наживаются банки и их владельцы и те, кто их покрывает. Для чего на прошлой сессии мажилис принимал меры, снижающие закредитованность граждан, для чего президент об этом говорил? Чтобы мы получили то же самое? Только с другой стороны? Незаконной, циничной и более трагичной. С этим надо разбираться в срочном порядке. Предлагаю финансовым регуляторам создать рабочую группу и провести ревизию всех договоров банков второго уровня, исключив пункты, которые противоречат законодательству Республики Казахстан", - сказал Рахимжанов.
К данной работе необходимо привлечь квалифицированных юристов, считает он.
"Фракция ОСДП поддерживает ранее озвученный запрос на введение запрета на онлайн-кредитование в Казахстане. А также предлагает провести списание кредитов гражданам, пострадавшим по вине банков. Списание однозначно должно быть проведено за счёт средств банков, чтобы они в очередной раз задумались об усилении безопасности своих информационных систем и были в этом заинтересованы. Требуем от Генеральной прокуратуры провести проверку на причастность банков и расследования в отношении банков, которые выдавали кредиты описанными выше мошенническими путями", - заключил депутат.
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