Списанное оружие продавали правоохранители криминалитету и представителям деструктивных религиозных течений

Фото: КНБ РК

Завершился судебный процесс в отношении действующих и бывших сотрудников правоохранительных органов, а также их пособников, занимавшихся вторичным оборотом оружия и боеприпасов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности.

По данным КНБ, преступная схема заключалась в фиктивном уничтожении списанного огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств с последующим сбытом.

Сообщается, что канал вторичного оборота оружия был пресечён сотрудниками Комитета национальной безопасности совместно с департаментом собственной безопасности МВД в ходе двух этапов в городе Алматы, Алматинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областях.

"В процессе задержаний и обысков изъято 347 единиц оружия, 13 гранат и 7 387 боеприпасов. Ликвидирован подпольный цех по модификации оружия, организованный бывшим сотрудником полиции. В процессе дальнейшей оперативной разработки Комитетом национальной безопасности выявлена вся клиентская сеть сбытчиков оружия, состоявшая из представителей криминалитета, деструктивных религиозных течений и бывших правоохранителей", — говорится в сообщении.

Решением Алмалинского районного суда города Алматы виновные лица осуждены к различным срокам наказания от двух до пяти лет лишения свободы.

За халатное отношение к своим служебным обязанностям и ослабление контроля за личным составом ряд руководителей правоохранительных органов уволены со службы по отрицательным мотивам. Принятые меры оказали положительный профилактический эффект на криминогенную обстановку и соблюдение законности в сфере контроля за оборотом оружия, уточнили в КНБ.