14 мая в Астане состоялась официальная встреча председателя Мажилиса Ерлана Кошанова с председателем Национального собрания Республики Армения Аленом Симоняном, передаёт BaigeNews.kz.

Приветствуя гостя, Ерлан Кошанов подчеркнул, что Армения является важным и перспективным партнёром Казахстана в регионе Южного Кавказа. Он отметил активные реформы, проводимые в Армении, и важность дальнейшего сотрудничества.

"В прошлом году мы отметили 25-летие Договора о дружбе и сотрудничестве между Казахстаном и Арменией. Символично, что главы наших государств обменялись официальными визитами по случаю этого юбилея. Это были два знаковых события, придавших мощный импульс сотрудничеству между нашими государствами в новых геополитических условиях. Они увенчались подписанием целого ряда соглашений, охватывающих все области нашего сотрудничества", — отметил спикер Мажилиса.

Стороны обсудили законодательное сопровождение межгосударственных соглашений, экономическое взаимодействие, культурные инициативы и обмен опытом между парламентскими комитетами. Особое внимание было уделено вопросам социальной справедливости и верховенства закона, что представляет взаимный интерес.

Ален Симонян в свою очередь выразил готовность к расширению межпарламентских связей и поблагодарил казахстанскую сторону за тёплое отношение к армянской общине:

"Развитие межпарламентских связей способствует лучшему взаимопониманию, укреплению доверия, а также эффективной реализации двусторонних договоренностей. В культурно-гуманитарной сфере важным событием стали Дни культуры Казахстана в Армении, которые прошли в апреле этого года. Армянская сторона также высоко ценит отношение властей и народа Казахстана к армянской общине, которая является важным связующим звеном между нашими странами и народами", — сказал он.

В рамках визита стороны также обсудили вопросы логистики, экономики и двустороннего сотрудничества в новых геополитических условиях.