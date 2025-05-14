Спикеры парламентов Казахстана и Армении обсудили пути расширения сотрудничества
Спикер парламента Армении посетил Мажилис Казахстана: обсуждены реформы, экономика и культурные проекты.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
14 мая в Астане состоялась официальная встреча председателя Мажилиса Ерлана Кошанова с председателем Национального собрания Республики Армения Аленом Симоняном, передаёт BaigeNews.kz.
Приветствуя гостя, Ерлан Кошанов подчеркнул, что Армения является важным и перспективным партнёром Казахстана в регионе Южного Кавказа. Он отметил активные реформы, проводимые в Армении, и важность дальнейшего сотрудничества.
"В прошлом году мы отметили 25-летие Договора о дружбе и сотрудничестве между Казахстаном и Арменией. Символично, что главы наших государств обменялись официальными визитами по случаю этого юбилея. Это были два знаковых события, придавших мощный импульс сотрудничеству между нашими государствами в новых геополитических условиях. Они увенчались подписанием целого ряда соглашений, охватывающих все области нашего сотрудничества", — отметил спикер Мажилиса.
Стороны обсудили законодательное сопровождение межгосударственных соглашений, экономическое взаимодействие, культурные инициативы и обмен опытом между парламентскими комитетами. Особое внимание было уделено вопросам социальной справедливости и верховенства закона, что представляет взаимный интерес.
Ален Симонян в свою очередь выразил готовность к расширению межпарламентских связей и поблагодарил казахстанскую сторону за тёплое отношение к армянской общине:
"Развитие межпарламентских связей способствует лучшему взаимопониманию, укреплению доверия, а также эффективной реализации двусторонних договоренностей. В культурно-гуманитарной сфере важным событием стали Дни культуры Казахстана в Армении, которые прошли в апреле этого года. Армянская сторона также высоко ценит отношение властей и народа Казахстана к армянской общине, которая является важным связующим звеном между нашими странами и народами", — сказал он.
В рамках визита стороны также обсудили вопросы логистики, экономики и двустороннего сотрудничества в новых геополитических условиях.
Самое читаемое
- Рискуют остаться без тепла: новый район Костаная испытывает серьезные проблемы из-за частной котельной
- Зеленский готов встретиться с Путиным в Анкаре или Стамбуле
- У мамы было так же: врач-гинеколог назвала симптомы, которые женщины годами игнорируют
- Жителя ВКО лишили свободы после свидания с девушкой
- Улицы Петропавловска затопило после дождя