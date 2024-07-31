Спикер Сената принял участие в церемонии инаугурации президента Ирана

По поручению президента Касым-Жомарта Токаева председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев принял участие в церемонии инаугурации президента Ирана Масуда Пезешкиана, передаёт BaigeNews. Кроме того, спикер Сената встретился с председателем Исламского консультативного Совета и руководителем Организации исламской культуры и связей. В ходе этих двусторонних встреч состоялся обмен мнениями о перспективах укрепления казахстанско-иранских взаимоотношений и по актуальным вопросам межпарламентского сотрудничества.

От имени президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Маулен Ашимбаев поздравил вновь избранного президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана с победой на выборах и отметил, что в Казахстане уделяют пристальное внимание дальнейшему развитию сотрудничества между двумя странами.

"Позвольте передать Вам искренние слова поздравления от президента Республики Казахстан. Глава государства придает особое значение развитию двустороннего политического и экономического сотрудничества между нашими странами. Иран - наш сосед в Каспийском регионе и один из важнейших торговых партнеров на Ближнем и Среднем Востоке. Поэтому укрепление взаимоотношений с Ираном остается одним из приоритетных направлений нашей внешней политики. Со стороны Парламента Казахстана мы будем активно способствовать всестороннему укреплению взаимоотношений между нашими странами", - отметил Маулен Ашимбаев.

Кроме того, спикер Сената выразил благодарность иранской стороне за активное участие в Саммите Шанхайской организации сотрудничества, по итогам которой было принято 25 важных документов, включая Астанинскую декларацию.

Затронули собеседники и вопросы сотрудничества на парламентском треке. Было отмечено, что в обеих палатах Парламента Казахстана уже действуют группы дружбы с Ираном, а создание аналогичной группы в обновленном иранском Парламенте окажет положительное влияние на усиление двустороннего взаимодействия.

Перспективы дальнейшего укрепления сотрудничества Парламентов Казахстана и Ирана Маулен Ашимбаев обсудил и с председателем Исламского консультативного совета Мохаммадом-Багером Галибафом. Председатель Сената обозначил ключевые направления взаимодействия Парламентов в сфере законотворчества.

"Парламент Казахстана заинтересован в укреплении связей с Исламским консультативным Советом Ирана. Действующие в наших Парламентах группы дружбы составляют прочную основу межпарламентского сотрудничества. Считаем важным в этом направлении выстраивать взаимодействие с акцентом на практическое содержание и содействие решению актуальных вопросов для обеих стран, а также обмен законодательным опытом", - сказал Маулен Ашимбаев, обращаясь к собеседнику.

В ходе встречи с руководителем Организации исламской культуры и связей Ирана Мохаммадом Мехди Иманипуром были обсуждены вопросы, касающиеся укрепления культурных и духовных связей двух народов. Особое внимание было уделено растущей роли духовной дипломатии в преодолении глобальных вызовов и важности объединения совместных усилий на этом пути.