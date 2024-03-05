Спикер Сената парламента проинформировал президента об итогах работы палаты

Спикер Сената парламента РК Маулен Ашимбаев проинформировал Касым-Жомарта Токаева об итогах работы палаты по законодательному обеспечению реформ за предыдущие месяцы и планах на предстоящий период, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Маулен Ашимбаев сообщил, что ключевым приоритетом работы Сената является реализация поручений Главы государства, нацеленных на дальнейшее развитие страны и регионов.

"В настоящее время на рассмотрении сенаторов находятся законы по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, здравоохранения, трансфертного ценообразования, миграции населения, связи и цифровизации, науки и образования. На рассмотрении Мажилиса находятся 10 инициированных сенаторами законопроектов по вопросам науки, реформирования судебной системы, оборота органической продукции, совершенствования безопасных условий труда и защиты трудовых прав работников", - сказал спикер.

Он отметил, что в планах на 2024 год – рассмотрение пяти Кодексов: Бюджетного, Строительного, Водного, Налогового и Цифрового, а также законопроектов "О государственных закупках", "О масс-медиа" и "О теплоэнергетике".

Маулен Ашимбаев проинформировал о работе Парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития Казахстана, созданной по его поручению. Также ознакомил с деятельностью Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий. В настоящее время реализуется Концепция развития Съезда на 2023-2033 годы.

Председатель Сената рассказал об активизации работы Сената с депутатами маслихатов. К данной работе привлечены депутатская группа Сената – "Өңір" и Совет по взаимодействию с местными представительными органами при Сенате.

Он отметил, что в этом году исполняется 30 лет с начала работы маслихатов в стране. В этой связи в апреле 2024 года планируется провести международную конференцию.



Президент отметил особую роль законодательной поддержки реформ, проводимых в стране. Глава государства считает важным направлением государственной политики активное содействие развитию регионов. К этой работе, по его мнению, следует широко привлекать депутатов местных представительных органов.