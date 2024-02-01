Спикер Сената дал оценку работе правительства Казахстана

Правительство активно работает и выполняет задачи, поставленные в рамках масштабных реформ. Об этом сказал Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, передаёт BaigeNews.kz.

"В целом я думаю, что правительство активно работает, выполняет поставленные задачи. Конечно, есть недостатки. В целом сегодня правительство делает все необходимое для реализации комплексных реформ, инициированных Главой государства. Со стороны Парламента, со стороны Сената, в частности, мы создаем необходимую правовую базу", - сказал Маулен Ашимбаев.

Председатель Сената также анонсировал проведение расширенного заседания Правительства.