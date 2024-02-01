Спикер Сената дал оценку работе правительства Казахстана
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Правительство активно работает и выполняет задачи, поставленные в рамках масштабных реформ. Об этом сказал Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, передаёт BaigeNews.kz.
"В целом я думаю, что правительство активно работает, выполняет поставленные задачи. Конечно, есть недостатки. В целом сегодня правительство делает все необходимое для реализации комплексных реформ, инициированных Главой государства. Со стороны Парламента, со стороны Сената, в частности, мы создаем необходимую правовую базу", - сказал Маулен Ашимбаев.
Председатель Сената также анонсировал проведение расширенного заседания Правительства.
"Правительство активно работает и выполняет задачи, поставленные в рамках масштабных реформ. Что касается конкретных аспектов, оценок по деятельности тех или иных министров по направлению, я думаю, что они будут высказываться 7 февраля на расширенном заседании правительства", - заявил Ашимбаев, отвечая на вопросы журналистов.
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