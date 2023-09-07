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Спикер Сената дал оценку новому Кабмину

Сегодня, 12:05
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BaigeNews.kz Сегодня, 12:05
Сегодня, 12:05
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Фото: BaigeNews.kz

Председатель верхней палаты Парламента выразил уверенность, что новые министры справятся с задачами, поставленными перед ними Президентом, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Я считаю, что этот состав является сильным. Вы видите, новые люди в Правительстве, выросли определенные кадры, которые себя хорошо показывали на предыдущих позициях. Также мы видим, что ряд руководителей пришел из регионов, и это в целом очень важная тенденция", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Сенате.

Спикер пообещал, что палата будет инициировать законопроекты, не дожидаясь Правительства и вместе с ними отрабатывать их.

"Я считаю, что этот состав Правительства позволит решить те задачи по экономической реформе, которые поставлены Главой государства в Послании. Мы будем работать вместе с Правительством. Будем сами инициировать законопроекты, не дожидаясь, пока те или иные нормы будут подготовлены Правительством", - отметил Ашимбаев.

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