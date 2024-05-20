Спикер Мажилиса встретился с главой нацсобрания Турции

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов встретился со Спикером Великого Национального собрания Турецкой Республики Нуманом Куртулмушем, прибывшим в Казахстан с официальным визитом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Открывая встречу, Ерлан Кошанов подчеркнул, что Казахстан и Турцию прочно объединяют общие духовные и культурные узы.

"Крепкая дружба и созвучная политика лидеров наших государств выводят казахско-турецкие отношения на качественно новый уровень. Регулярные встречи наших президентов – яркое тому подтверждение. И мы с вами со стороны парламентов делаем все от нас зависящее, чтобы все договоренности, достигнутые на высшем уровне, претворялись в жизнь", – отметил Спикер Мажилиса.

Ерлан Кошанов ознакомил турецких коллег с экономическими и политическими реформами, которые проводятся в стране под руководством Касым-Жомарта Токаева. Он отметил, что сегодня в Казахстане развивается политическая система, основанная на реальном балансе всех ветвей власти.

Председатель Палаты рассказал также о новой экономической политике Главы государства, предусматривающей двукратный рост экономики к 2029 году. Зарубежные гости были проинформированы о текущей законотворческой деятельности Мажилиса. Состоялся обмен мнениями о работе депутатских групп дружбы двух стран.

В свою очередь, Нуман Куртулмуш подчеркнул, что Турция твердо поддерживает политические и экономические реформы Президента К.Токаева.

"Это – смелые шаги на пути к демократии, благодаря которым авторитет и роль Казахстана на международной арене упрочатся. Между нашими народами сложились тесные многоплановые связи. Дружеские и искренние отношения связывают лидеров Турции и Казахстана. Уверен, что расширенное стратегическое партнерство между нашими государствами будет и впредь способствовать реализации перспективных проектов во многих сферах. Мы готовы наращивать взаимодействие, как между нашими двумя парламентами, так и в рамках многосторонних парламентских организаций", – заявил Председатель Великого Национального собрания.

Спикер Мажилиса поблагодарил турецкий народ за поддержку Казахстана в период паводков. Он также напомнил, что в честь 100-летнего юбилея Турецкой Республики в прошлом году были открыты улица Анадолы в Астане, проспект и парк Турции в Шымкенте, а также возведен памятник Мустафе Ататюрку в Алматы.