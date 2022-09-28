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  • Спикер Мажилиса сделал замечание чиновникам за чтение "по бумажке"
avesta-news.kz Сегодня, 12:18
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Фото: avesta-news.kz

Спикер Мажилиса сделал замечание чиновникам за чтение "по бумажке"

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов сделал замечание чиновникам за плохую подготовку к пленарному заседанию, передаёт BaigeNews.kz.

Во время выступления с докладом министра национальной экономики Алибека Куантырова, который представлял поправки по реализации поручений президента, Кошанов отреагировал на то, что министр в буквальном смысле читает текст, подготовленный подчинёнными, с листа. 

"Хочу сделать замечание представителям некоторых министерств. К пленарному заседанию надо приходить подготовленными. Не надо здесь читать информацию, подготовленную вашими подчинёнными. Эти вопросы обсуждались на рабочей группе и заседании комитета, и приходя сюда, вы должны их знать, как свои пять пальцев. Я делаю замечание представителю правительства, доведите до премьер-министра. Если представители министерств не подготовились, пусть вместо них приходят другие люди. Договорились?" — сказал Ерлан Кошанов.

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#Мажилис #Парламент РК
Жадра Жулмухаметова Журналист
Сегодня, 12:18
36
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