Спикер Мажилиса сделал замечание чиновникам за чтение "по бумажке"

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов сделал замечание чиновникам за плохую подготовку к пленарному заседанию, передаёт BaigeNews.kz.

Во время выступления с докладом министра национальной экономики Алибека Куантырова, который представлял поправки по реализации поручений президента, Кошанов отреагировал на то, что министр в буквальном смысле читает текст, подготовленный подчинёнными, с листа.

"Хочу сделать замечание представителям некоторых министерств. К пленарному заседанию надо приходить подготовленными. Не надо здесь читать информацию, подготовленную вашими подчинёнными. Эти вопросы обсуждались на рабочей группе и заседании комитета, и приходя сюда, вы должны их знать, как свои пять пальцев. Я делаю замечание представителю правительства, доведите до премьер-министра. Если представители министерств не подготовились, пусть вместо них приходят другие люди. Договорились?" — сказал Ерлан Кошанов.