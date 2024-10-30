Спикер Мажилиса призвал правительство "не играть цифрами" в увеличении доходов бюджета

В Мажилисе завершили обсуждение и приняли бюджет страны на трехлетний период. Прозвучало много критики со стороны всех парламентских фракций. Своё мнение высказал и председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Несмотря на то, что Правительством, государственными органами была проделана большая работа над проектом бюджета, сегодня прозвучало много критики со стороны всех парламентских фракций. Вы видели, что у фракций разные позиции при голосовании по бюджету. Поэтому Правительство должно взять на заметку критику всего депутатского корпуса и сделать соответствующие выводы", - сказал Кошанов.

Кроме того, он отметил, что в ближайшее время Правительству надо сосредоточиться на реализации установленных параметров трёхлетнего бюджета с параллельным решением имеющихся проблем.

"В целом принятие действенных мер для достижения устойчивого развития экономики и повышения уровня жизни граждан должно быть нашей общей задачей. Каждый тенге бюджета должен достичь своей цели. Со своей стороны, депутаты также будут контролировать эффективное использование бюджета", - сказал спикер Мажилиса.

Ерлан Кошанов отметил, что проект республиканского бюджета позволяет выполнить все социальные обязательства государства, несмотря на непростую экономическую ситуацию. Порядка 40% от общего объёма его расходов направлено на социальную сферу. Так, в следующем году вырастут социальные выплаты, увеличится количество их получателей. Продолжится рост стипендий студентам вузов и магистрантам. В реализацию нового закона о науке заложены средства на доплаты за учёные звания.

Вместе с тем в ходе работы над проектом депутаты выявили ряд системных недостатков. Прежде всего, это касается формирования доходной части бюджета.

"В частности, цены на экспортные товары были нестабильными, зависели от колебаний мировых рынков. Из-за этого снижение доходов бюджета продолжается уже не первый год. Глава государства не раз говорил о необходимости генерирования дополнительных источников доходов. Пока действенных шагов со стороны Правительства по восстановлению доходов и долгосрочной стабилизации бюджета мы не видим", - сказал Кошанов.

По словам спикера Мажилиса, это вызывает большую озабоченность у депутатов.

"Мы надеемся, что оптимизм Правительства по увеличению доходов и роста экономики оправдаются. Надо активно реализовывать новую экономическую политику, а не просто играть цифрами в Прогнозе по опережающему росту обрабатывающей промышленности. То есть нужен реальный результат. Открытие и развитие новых производств должно быть основным приоритетом деятельности Правительства. Только тогда мы реально увидим видимый рост доходов бюджета страны", - сказал Кошанов.

Еще одна важная проблема, на которую указал председатель Мажилиса, - в последние годы Правительство не может сбалансировать бюджет без увеличения трансфертов из Национального фонда.