Спикер мажилиса принял в Астане главу Московской городской Думы

Председатель мажилиса Ерлан Кошанов обсудил с председателем Московской городской думы Алексеем Шапошниковым вопросы укрепления сотрудничества между местными представительными органами, передаёт BaigeNews.kz.

На встрече с делегацией Московской городской думы cпикер мажилиса подчеркнул, что между двумя странами налажено тесное взаимодействие на всех уровнях.

"Ваш визит в Астану открывает ещё один новый уровень сотрудничества – между представительными органами двух столиц. Это очень важно, ведь именно депутаты Астаны и Москвы прекрасно знают вопросы своих регионов и могут наполнить практическим содержанием взаимодействие между двумя столицами", – отметил Ерлан Кошанов.

Председатель мажилиса отдельно остановился на особой роли глав Казахстана и России в укреплении добрососедских отношений, упомянув значимость недавнего государственного визита в Казахстан Президента Российской Федерации Владимира Путина. По итогам визита принято Совместное заявление об углублении стратегического партнёрства в условиях нового глобального порядка. В этом документе отмечена интенсивность межпарламентского сотрудничества.

"Это очень высокая оценка отношений между парламентами двух стран. Наши парламентарии поддерживают рабочие и личные контакты, оперативно решают возникающие вопросы. Этим летом была возобновлена работа Межпалатной парламентской комиссии по сотрудничеству с Государственной Думой", – сказал спикер мажилиса.

Алексей Шапошников поблагодарил за тёплый приём и предложил развивать дальнейшее взаимодействие между маслихатом Астаны и Московской городской думой. Стороны обсудили также ряд вопросов взаимодействия в культурной, образовательной и экономической сферах.