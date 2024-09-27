Спикер Мажилиса принял участие в праздновании юбилея Абиша Кекилбаева

В Актау состоялась международная научно-практическая конференция, посвящённая 85-летию народного писателя, выдающегося государственного деятеля Абиша Кекилбаева, передаёт BaigeNews. В мероприятии по поручению главы государства принял участие Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов.

Выступая перед собравшимися, Спикер Мажилиса зачитал поздравительное письмо Президента Касым-Жомарта Токаева.

"Абиш Кекилбаев – выдающийся писатель, классик, который расширил горизонты казахской культуры и вывел её на новый уровень. Благодаря высокому искусству слова и обширному багажу знаний, он сумел достичь вершины творческого мастерства и создать уникальные произведения. Абиш Кекилбаев – деятель, внёсший неоценимый вклад в становление нашей независимости и укрепление государственности. Он с честью занимал высокие посты и беззаветно служил своему народу. Интересы нации и единство народа всегда ставил превыше всего. Патриотизм, мудрость, стремление к знаниям и трудолюбие Абиша Кекилбаева – пример для подрастающего поколения. Его богатое духовное наследие, несомненно, будет ценностным ориентиром для ещё многих будущих поколений. Он любил каждый уголок нашей родной земли, которую считал во всех смыслах священной. Теперь сохранить в памяти страны имя великого классика Абиша – наш общий долг", – говорится в поздравительном письме Главы государства.