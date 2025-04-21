Делегация Мажилиса Парламента во главе с председателем палаты Ерланом Кошановым посетила Турцию с официальным визитом по приглашению спикера Великого Национального собрания Турции Нумана Куртулмуша. В Анкаре депутаты встретились с руководством парламента, обсудили вопросы стратегического партнерства и развития межпарламентских отношений между двумя странами, передает BaigeNews.kz.

На встрече с Нуманом Куртулмушем Ерлан Кошанов поздравил коллегу со 105-летием Великого Национального Собрания Турции и Днем национального суверенитета.

Спикер мажилиса отметил, что за последние сто лет Турция добилась большого прогресса во всех сферах. При этом он обратил особое внимание на эффективное сотрудничество между Казахстаном и Турцией, основанное на крепкой дружбе и общих исторических корнях.

"Наши страны всегда связывали особые, теплые отношения. Эта тесная связь начинается с взаимодействия глав наших государств. Взаимное уважение, искренняя дружба между нашими президентами является примером общения лидеров. Каждая их личная встреча придает мощный импульс двустороннему сотрудничеству. Такие же дружеские отношения сложились и у нас на уровне парламентов. И наша главная задача – законодательно обеспечивать реализацию договоренностей глав наших государств", — сказал председатель палаты.

Главной темой беседы стали перспективы межпарламентского сотрудничества. При этом стороны договорились усилить взаимодействие в направлении законотворчества.

"Наши депутаты активно взаимодействуют друг с другом, обмениваются опытом. Как народные избранники, мы прокладываем путь к более тесному сближению двух стран. В этом и заключается миссия парламентской дипломатии. Мы нацелены на дальнейшее укрепление межпарламентского партнерства с Турцией", – заявил председатель мажилиса.

Стороны отметили большое значение координации деятельности на многосторонних площадках. В этом плане особое внимание уделяется работе в рамках Парламентской Ассамблеи тюркских государств. В этом году председательство в Организации переходит к Казахстану. Заседание ТюркПА в Астане запланировано на 11-12 июня. В свою очередь, Нуман Куртулмуш сообщил о готовности турецкой стороны принять в нем участие.

В своем выступлении председатель Великого Национального собрания Турции отметил, что казахско-турецкое сотрудничество продолжает динамично развиваться по всем направлениям.

"Мы искренне радуемся каждому достижению Казахстана. В прошлом году я был у вас с официальным визитом. На встрече с Президентом Касым-Жомартом Токаевым и в разговоре с вами мы обсудили темы, касающиеся дальнейшего укрепления стратегического партнерства между нашими странами. Этот важный диалог мы продолжаем и сегодня", - сказал Нуман Куртулмуш.

Говоря о межпартийных связях, обе стороны подчеркнули их роль в развитии отношений между странами и выразили готовность наращивать контакты.

Кроме того, депутаты обсудили партнерство в торгово-экономической, сельскохозяйственной и военно-технической сферах. Особое внимание было уделено вопросу углубления культурных и гуманитарных связей между Казахстаном и Турцией.

В ходе визита члены делегации отдали дань уважения памяти Мустафы Кемаля Ататюрка, приняв участие в церемонии возложения в мемориальном комплексе Аниткабир. Спикер Мажилиса оставил запись в книге почетных гостей и посетил Музей войны за независимость, а также Национальную Президентскую библиотеку.