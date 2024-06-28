Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов дал оценку совместной работе с правительством
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов подводя итоги парламентской сессии, дал оценку совместной работе с Правительством Казахстана, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Хотелось бы остановиться на некоторых проблемных вопросах, с которыми мы сталкиваемся в ходе совместной работы с Правительством. Недостатки в подготовке законопроектов повторяются из года в год. Нормы недостаточно проработаны, качество остается низким. Мы говорим об этом каждый год", - сказал Кошанов.
Он отметил, что очевидным примером является проект Водного кодекса. Об этом говорят не только депутаты, но и эксперты. Схожая ситуация с проектом Строительного кодекса. Законопроект поступил в крайне "сыром" виде. Депутатам пришлось его дорабатывать и переписывать. Также вопрос, который требует особого внимания – сроки внесения законопроектов в Мажилис, сказал спикер.
Отдельно Ерлан Кошанов остановился на ответах на депутатские запросы.
"Депутаты далеко не всегда удовлетворены ими. Здесь вновь повторяется то, о чем мы говорили и ранее. В ответах на депутатские запросы даются неполные, поверхностные ответы, отсутствует конкретика. Государственные органы должны ответственно подходить к подготовке ответов на депутатские запросы", - сказал Кошанов.
Самое читаемое
- Сборная Грузии сотворила сенсацию на Евро-2024
- Беспрецедентный по составу: эксперты рассказали о саммите ШОС в Астане
- Как Казахстан предотвращает глобальное изменение климата и что этому мешает
- Казахстан не выдаст Украине подозреваемого в покушении на Айдоса Садыкова
- Женщина зарубила топором трехлетнюю дочь из-за обиды на мужа