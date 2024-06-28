  • 28 Июня, 12:18
  • BAIGENEWS

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов дал оценку совместной работе с правительством

Сегодня, 10:38
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
parlam.kz Сегодня, 10:38
Сегодня, 10:38
134
Фото: parlam.kz

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов подводя итоги парламентской сессии, дал оценку совместной работе с Правительством Казахстана, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Хотелось бы остановиться на некоторых проблемных вопросах, с которыми мы сталкиваемся в ходе совместной работы с Правительством. Недостатки в подготовке законопроектов повторяются из года в год. Нормы недостаточно проработаны, качество остается низким. Мы говорим об этом каждый год", - сказал Кошанов.

Он отметил, что очевидным примером является проект Водного кодекса. Об этом говорят не только депутаты, но и эксперты. Схожая ситуация с проектом Строительного кодекса. Законопроект поступил в крайне "сыром" виде. Депутатам пришлось его дорабатывать и переписывать. Также вопрос, который требует особого внимания – сроки внесения законопроектов в Мажилис, сказал спикер.

Отдельно Ерлан Кошанов остановился на ответах на депутатские запросы.

"Депутаты далеко не всегда удовлетворены ими. Здесь вновь повторяется то, о чем мы говорили и ранее. В ответах на депутатские запросы даются неполные, поверхностные ответы, отсутствует конкретика. Государственные органы должны ответственно подходить к подготовке ответов на депутатские запросы", - сказал Кошанов.

Самое читаемое

Наверх