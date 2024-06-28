Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов дал оценку совместной работе с правительством

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов подводя итоги парламентской сессии, дал оценку совместной работе с Правительством Казахстана, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Хотелось бы остановиться на некоторых проблемных вопросах, с которыми мы сталкиваемся в ходе совместной работы с Правительством. Недостатки в подготовке законопроектов повторяются из года в год. Нормы недостаточно проработаны, качество остается низким. Мы говорим об этом каждый год", - сказал Кошанов.

Он отметил, что очевидным примером является проект Водного кодекса. Об этом говорят не только депутаты, но и эксперты. Схожая ситуация с проектом Строительного кодекса. Законопроект поступил в крайне "сыром" виде. Депутатам пришлось его дорабатывать и переписывать. Также вопрос, который требует особого внимания – сроки внесения законопроектов в Мажилис, сказал спикер.

Отдельно Ерлан Кошанов остановился на ответах на депутатские запросы.