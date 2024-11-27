Спикер Мажилиса раскритиковал бюджетное планирование в Правительстве

Спикер Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов пленарном заседании подверг критике уточнения бюджета Казахстана со стороны правительства, передает BaigeNews.kz. По его мнению, это происходит из-за некачественного планирования.

Депутат Ерлан Саиров на заседании отметил, что правительство без участия Мажилиса вносило уточнения в бюджет. Однако это противоречит концепции президента об общественном контроле, сказал депутат.

Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров отметил в ответ, что уточнение бюджета относится к компетенции правительства, согласно бюджетному законодательству. По его словам, корректировки вносились не девять раз, а 10 раз.

"Если какие-то корректировки вносим, мы в течение пяти дней всегда незамедлительно перед вами выступаем. Мы уведомляем, для чего, для каких целей эти корректировки вносились. В этом году были паводки и расходы, мы начали сокращать расходы – на командировки, форумы, и направили все средства на искоренение последствий, улучшение благосостояния населения и развитие экономики", – сказал министр.

Спикер же Мажилиса Ерлан Кошанов ответом министра остался недоволен.

"Вы так говорите, что 10 раз вносили уточнения, как будто совершили героический поступок. Что говорит депутат – все правильно. Каждый месяц в бюджет вносились уточнения. Это говорит о том, что страдает бюджетное планирование. Депутат прав, правительство должно учесть его слова", – сказал Кошанов.

Ранее Мажилис направил в Сенат законопроект о республиканском бюджете 2024-2026 годы.