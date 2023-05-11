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Спички, вороны, кирпичи: семейчане показали редкие частные коллекции
Людей в Казахстане становится всё больше, а коллекционеров – всё меньше. Эта тенденция не заметна широким массам, но в "клане собирателей" уже очевидно, что культурное явление под названием коллекционирование сбавляет обороты. Что будет с "казахстанской историей в деталях", если государство не обратит внимание на ценный ресурс? Корреспондент BaigeNews.kz увидел самые оригинальные коллекции, которые хранятся в домах жителей Семея.
Первый казахстанский музей был основан в 1883 году в Семее и в этом году отмечает 140-летие. Это Областной Историко-краеведческий музей, который зародился благодаря инициативе политических ссыльных.
Согласно некоторым источникам, первая казахстанская кунсткамера создана на основе уже действовавшего в те времена музея братьев Белослюдовых, которые жили в городе на Иртыше и собирали историю Семипалатинска по крупицам в виде предметов старины.
Они выезжали в сёла, общались с местным населением, обследовали старые поселения и пополняли этнографическую коллекцию. Одно из мест, куда часто выезжали братья – песчаные дюны на выезде из города в сторону Павлодара. Здесь они находили "приветы из прошлого" датируемые бронзовым веком. Кстати, барханы до сих пор хранят в песках огромное количество находок, но с 2016 года там растёт вверх и вширь новый микрорайон Карагайлы. Поэтому засыпанная барханами история похоронена ещё и натиском урбанизации.
(Фото предоставил Павел Жуков)
Много интересных экспонатов ещё при жизни передал Абай Кунанбаев. Его собрания обосновались в музее в первые годы после открытия.
Частные коллекции нередко становятся основой музеев. Так, благодаря краеведу Владимиру Лушникову в Семее появился музей связи.
А музей имени семьи Невзоровых назван так в честь своего главного мецената, который передал в дар городу свыше 500 работ изобразительного искусства. Но есть в Семее и такие коллекции, которые себе даже трудно представить, где экспонатами служат спички, кирпичи и даже вороны.
Значки вместо смартфона
Учёные считают, что тяга к собиранию - это такой же врождённый инстинкт, как питаться или защищаться. Просто развит он не у всех. Ведь даже неандертальцы проявляли эстетические порывы в собирании красивых камней, животных когтей и ракушек, что доказывают археологи.
Монеты, марки и значки, пожалуй, – передовая коллекционного фронта. Это самый массовый и популярный вид собирания и систематизации во всём мире. Магниты, привезённые из поездок, не в счёт!
Фалеристика – коллекционирование значков. Один из самых молодых фалеристов Семея, которых среди школьников и студентов сейчас не так много, учащийся 3-го курса Электротехнического колледжа Роллан Шакабаев. 19-летний юноша увлёкся этим хобби 4 года назад. Сейчас на стенах его комнаты красуется около тысячи значков. Самый возрастной экземпляр – это пионерский значок 1944 года с нетленным лозунгом "Всегда готов".
(Фото Роллана Шакабаева)
Главные поставщики коллекционного товара – уличные торговцы и онлайн-платформы. За три года активного собирания Роллан стал своим в компании пожилых знатоков у переходов, которые иногда просто дарят парню свой раритетный товар за тягу к ностальгическому хобби.
"У меня есть экземпляры на разные темы - мультфильмы, военная техника, есть значки, посвящённые советским городам, курортам, республикам, донорам, Олимпиаде, космонавтике, писателям и политическим деятелям. Некоторые экземпляры посвящены Абаю, Достоевскому, юбилею нашего города. Коллекционирование значков – это интересно и увлекательно, благодаря чему узнаю занимательные факты. Например, в моей коллекции есть значки из ситала – уникального материала с повышенной термостойкостью и твердостью. Их только в СССР выпускали. Патент на их выпуск купили многие страны, но их изготовлением не занимались, потому что это слишком дорого", - посвятил нас в свой фалеристический мир Роллан Шакабаев.
На первых порах экспонаты для начинающего фалериста покупали родители, стараясь поддержать начинание сына во времена интернет-зависимости. Интерес перерос в хобби, и теперь Роллан покупает значки на свою стипендию.
Его коллекция неоднократно экспонировалась. Например, ещё на днях часть его собрания была представлена в музее Достоевского на выставке под названием "Не мелочи".
Экспонаты под ногами
Собирая монеты, невольно становишься знатоком в истории. А ещё "хобби королей" прокачивает аналитические способности, подпитывает любознательность и оттачивает целеустремлённость. Нумизматы преследуют разные цели – одни намеренно инвестируют в редкие и коллекционные экземпляры, намереваясь в будущем финансово обогатиться, а другие увлекаются собиранием дензнаков из удовольствия.
(Фото Толмана Клышбаева)
Семейчанин Толман Клышбаев коллекционирует монеты разных стран из эстетических соображений – он видит в них особую красоту. В его "отчеканенной палитре" 80 экспонатов разного номинала, которые привезены из 60-ти разных государств. На собирание ушло три года. Друзья и родственники, зная о его увлечении, привозят с собой из командировок, отпусков монеты. Хорошим подспорьем стали интернет-сайты, где иногда выкладывают желаемые лоты.
"Я начал собирать монеты, когда мне на глаза попались три тенге 1993 года. Рисунок на аверсе очень понравился. Один, три тенге, 50 тиын – это были первые монеты нашего государства, это история. Многие люди собирают монеты исходя из их ценности. А я ценю красивый дизайн, необычную иллюстрацию или орнамент – вот главный критерий в моём хобби. Иногда попадаются монеты, которыми можно долго любоваться. У меня нет явных фаворитов, но очень нравятся, например, бельгийские 5 франков 1986 года. Также могу выделить денежные знаки Германии, Ирландии, Исландии", - рассказал о своём увлечении нумизмат Толман Клышбаев.
Молодой человек, который работает инженером-техником в одном из высших учебных заведений Семея, мечтает пополнить своё собрание дензнаками несуществующих государств. Поэтому на горизонте его коллекции уже поблёскивают монеты, которые были в обороте ГДР и ФРГ. Желанный экспонат -10 пфеннингов.
История в кирпичной кладке
Краевед Александ Зязин с супругой Татьяной собирают оригинальные предметы. Он – кирпичи, она – ворон.
В собрании Татьяны Зацарициной больше 20-ти птичьих фигурок из разных материалов. Первая и самая любимая "каркуша" появилась в доме семейчанки в 2000 году. Она была приобретена на Таганке в Москве. Соседкой модной вороны в шляпе стала бронзовая статуэтка, держащая на своих крыльях камень змеевик. Они и положили начало своеобразной коллекции.
"Купила этих двух ворон и понеслась. Стала покупать фигурки везде, где только была. А потом и друзья с родственниками подключились. Сейчас в моей коллекции птицы в виде колокольчика, копилки, дудочки, свистульки, кулона, вышивки и статуэток. Ворона – птица не простая. Она символизирует одновременно и смерть, и долголетие, а ещё мудрость и внимательность. Говорят же, что ворона – это жена мудрого ворона", - рассказала о своей любви к пернатым мудрецам Татьяна Зацарицина.
(Фото Татьяны Зацарициной)
А вот её супруг Александр Зязин – один из увлечённых в Семее собирателей кирпичей дореволюционной эпохи. В его собрании около 100 экземпляров старинных блоков с клеймами производителей. Коллекционирование кирпичей называется брикофилией.
В XIX и начале XX веков Семипалатинск обрастал новыми зданиями, поэтому повсеместно работали заводы по производству кирпича. Насчитывалось десятки таких предприятий. Пригородные месторождения глины позволили предпринимателям прошлого штамповать керамический стройматериал миллионами штук в год. А сейчас отечественное сырьё разных оттенков осваивают уже современные заводы.
(Фото Александра Зязина)
Каждый 20-й или 10-й кирпич в то время "подписывали". Такие клеймённые кирпичи представляют большой интерес для историков, ведь эти подписи - аналог современного "Made in Semey" с инициалами производственника.
"В 1900 году в Семипалатинске было 32 кирпичных завода. Каждая строительная бригада имела свой цех. Один из крупнейших заводов принадлежал братьям Шафировым, а обозначались кирпичи штампом "Бр.Ш", они выпускали около миллиона кирпичей в год. Две трети одного из крупнейших в Казахстане памятников архитектуры - здания сгоревшего Семипалатинского Зооветинститута построено из их материала. По кирпичам можно изучать историю архитектуры города – кто процветал, за счёт чего жили, почему строили так, а не иначе", - рассказывает Александр Демьянович.
Интерес для краеведа представляет не только чистая работа, но и бракованные экземпляры. Для печати использовался ручной труд – штамповщики надевали на руку специальную перчатку с насадкой и выдавливали знак производителя. Иногда вместе с клеймом на кирпичах отпечатывалась и их пятерня.
Ещё одна линейка в коллекции – это экспонаты с так называемой "религиозной" печатью. Например, во время строительства Воскресенского собора бригада казанских рабочих использовала кирпичи с клеймом в виде арабской буквы. Ещё один храм построили из кирпича с печатью "Церковный".
"Раньше кирпичи выполняли намного качественнее, надёжнее и душевнее, что ли. Судите сами: печь из современного красного кирпича может развалиться через 5 лет. А старинный кирпич держит тепло и форму столетиями. Это проверено. Какая-то особая, утраченная технология тогда использовалась", - рассказал брикофил из Семея.
Александр Демьянович мечтает найти кирпичи местных производителей Плещеева и Французова. Их фамилии печатали на плитках целиком, в то время как на других заводах керамическую продукцию клеймили инициалами.
Спички для детей
Семья Рыковых – коллекционеры с 30-летним стажем. В историческом собрании ветеранов противопожарной службы атрибуты на пожарную тематику – марки, значки, каски, иконы, календари, фигурки. А ещё энтузиасты собирают всё, что связано с историей Семея. Например, крышки от алкотары, в которые разливалось Семипалатинское пиво разных времён. А пивзаводов в городе на Иртыше было не мало.
Александр Рыков – полковник внутренней службы в отставке, лучший криминалист Казахстана 1998 года. Его супруга Наталья Владимировна - знаменитый в Семее краевед, организатор выставок для школьников и студентов, а в прошлом – заведующая пожарно-техническим центром Семея, больше известного в народе как городской музей противопожарной службы.
Одна из солидных коллекций состоит из календарей на пожарную тематику. 800 не повторяющихся экземпляров собраны со всего света. Самый ранний – 1971 года. Значки и марки - наиболее популярный во всём мире объект коллекционирования, тоже занимает важное место в хранилище Рыковых.
"За годы независимости в Казахстане не выпустили ни одну почтовую марку на тему пожарной тематики", - заметила Наталья Владимировна.
Ещё одна символичная коллекция из 20 икон посвящена лику Неопалимой Купины, покровительницы всех пожарных. Но, пожалуй, одна из самых причудливых коллекций – это 500 спичечных коробков из разных стран. Последний экземпляр совсем недавно привезён в Семей из Пакистана.
"Когда друзья едут за границу, мы говорим – нам ничего не надо, только привезите спички. В коллекции есть спички, которые горят под водой, спецназовские, длинные каминные. Одни из самых старых, начала 20-х годов, советский союз отправлял на экспорт – головки жёлтые, а сами деревяшки красные, и когда открываешь, возникает чувство, что видишь советский флаг в миниатюре!", - комментирует коллекцию собеседница.
Шотландские спички из города Глазго загораются в результате трения по мелкодисперсному стеклу, прямоугольный образец которого приклеивался на одной боковушке спичечного короба. А их горящая основа содержит не серу, а фосфор.
(Фото Натальи Рыковой)
Символично, что самый старый коробок в коллекции был найден в Семее. Он лежал на чердаке старинного дома, в котором в XVIII веке жил инженер капитан Андреев, под чьим руководивший строительством Семипалатной крепости. Краеведы посетили дом перед сносом и добыли для Рыковых интересный экземпляр.
Но, пожалуй, самое главное, что получает коллекционер вместе с новыми экспонатами, - это знания и широкий кругозор. Одну из интересных историй, связанных со спичками, рассказала нам Наталья Рыкова.
"1942 год. Из Центральной России в Семипалатинск по железной дороге эвакуируют спичечный завод, который хотят разместить по известному в городе адресу Кирова, 1. "Лес рядом, железную дорогу проложим, всё остальное привезём, найдём, закупим и будем создавать завод", - декламировали гости. Но наши пожарные сразу встали грудью на защиту нашего деревянного города. У города могли быть большие потери, и, самое главное, людские, поэтому огнеборцы попросили организовать ещё несколько пожарных частей либо обосноваться в западной части на левом берегу. Заводчанам альтернатива не понравилась, усиливать пожарную команду они не собирались, поэтому отправились дальше на север. В Рубцовске их тоже не приняли. Они двинулись ещё дальше. В результате в 500 километрах от нашего города появилась Барнаульская спичечная фабрика, продукция которой тоже есть в нашей экспозиции", - рассказала интереснейшую историю Наталья Рыкова.
По мнению Натальи, коллекционеры сохраняют для потомков историю. Но с каждым годом интерес к этому явлению массовой культуры пропадает, поскольку сейчас люди развлекаются интернетом.
Коллекция марок семьи Рыковых пополняется теперь реже, так как экспонаты с каждым годом становятся дороже. Казахстан выпускает весьма интересные образцы на разных носителях: с золотым напылением, с запахом, из свиной кожи, с напылением из песка с корта Уимблдон, флуоресцентные. Однако стоимость их растёт так же быстро, как и ассортимент.
Многие интересные вещицы из коллекций Рыковых стали экспонатами музея противопожарной службы. Среди них – пожарные каски разных времён, которые во время выставок и экскурсий примерял каждый второй школьник в Семее.
Кстати, большой вклад в фонд Семейского музея огнеборцев внёс друг семьи Рыковых, известный усть-каменогорский коллекционер Игорь Ильичёв. 100 его касок и фуражек украшают музей и вдохновляют подрастающее поколение стать пожарным или спасателем.
"Такого ни у кого нет"
"Если моя коллекция вдохновит хотя бы одного школьника стать пожарным, значит, я собирал каски не зря", - мечтает коллекционер Игорь Ильичёв.
Действующий чемпион республики Казахстан по пожарно-спасательному спорту Игорь Ильичёв ушёл с противопожарной службы на пенсию в 45 лет в звании подполковника. Но затем вновь вернулся и отработал ещё 13 лет, дослужившись до полковника. Любимая работа не оставила выбора.
Его уникальная и самая большая в Казахстане коллекция пожарных касок в количестве 150 штук известна на весь СНГ. Первую он привёз из Китая в 1996 году, куда он ездил в составе сборной на соревнования. Среди образцов, большая часть из которых сейчас экспонируется в Семее, есть обугленная каска из Франции, российская каска с рацией, защитный головной убор из кожи, каски с подписями чемпионов по боевому развёртыванию. Особое место в коллекции специальных головных уборов занимает собрание кепок спасателей почти со всего мира.
Кроме коллекций на пожарную тематику, среди которых значки, шевроны, торговые марки, фигурки огнеборцев и спецтранспорта, Игорь Иванович собирает металлические изделия царского периода. В витринах и на полках красуются 400 вертков от самоваров, 700 замков, несчитанное количество монет и около сотни торговых гирь "от мала до велика". К последнему увлечению он пришёл случайно.
"Гири начал собирать случайно. Однажды выменял одну у коллекционера и это был мой первый экземпляр. Принёс домой, почистил, и увидел на ней дату и царское поверочное клеймо. Это меня удивило, тогда я начал скупать их и меняться с другими. В библиотеках искал специальную литературу про гири, но данных мало. Поэтому собирал знания по крупицам, с каждым новым экспонатом. Сейчас в моей коллекции несколько линеек гирь из чугуна и бронзы. Они, как матрёшки – начиная с двух пудов и заканчивая маленьким грузиком в 50 граммов. Есть гирьки и ещё меньше, измеряются в русских фунтах, а использовались они для взвешивания порошков", - рассказал Игорь Ильичёв.
(Фото Игорь Ильичёв)
Опытным путём, методом проб и ошибок коллекционер стал архивариусом, историком и химиком-лаборантом. Когда встал вопрос сохранения гирь и других металлических экспонатов от коррозии, сам изобрёл технологию и нашёл идеальную краску.
"Самый дорогой верток я купил в Шымкенте, он стоил 50 долларов. А вообще все эти металлические экспонаты хочется привезти в Семей и устроить выставку под названием "Вещи, которых нет ни у кого"". Это моя мечта. Я не наблюдаю у себя в Усть-Каменогорске интереса к моим коллекциям, такие выставки не востребованы, а в Семее меня всегда встречают тепло, искренне радуются, когда привожу свои экспонаты. Не зря ваш город находится на великом шёлковом пути, и люди у вас более предприимчивые", - рассуждает об интересе к коллекционированию Игорь Ильичёв.
Сколько всего предметов в домашних фондах, Игорь Ильичёв не знает, говорит "напишите, что много"! С годами его страсть к собиранию только крепнет. Новые экспонаты дополняют и украшают коллекции, а новые знания будоражат ум. Правда единомышленников с годами становится всё меньше.
"Помню по молодости приходил в кружок коллекционеров в Клуб металлургов. Там 25 столов, за каждым - по четыре человека. Собиралось примерно 100 коллекционеров и приходило 400 покупателей, а сейчас собирается всего пять человек, молодых практически нет. Один монеты собирает, другой марки - погибает коллекционирование", - описывает реалии Игорь Ильичёв.
По мнению усть-каменогорца, государство могло бы поддержать увлечённых собирателей и, в частности, уделить внимание детскому коллекционированию, ведь это один из способов развития и образования школьников.
"Каждому, кто состоял в кружке и платил взносы, выдавалась членская книжка, и он получал дефицитные марки, значки. А сейчас никакого интереса у детей нет, зачем им собирать, если все сидят в телефонах. Я считаю, что нужно выделить средства, чтобы наладить связь с частными коллекциями и экспонировать их. Чтобы увидеть историю, люди приходят в музеи, а ведь на руках у любителей тоже есть очень много интересного. Вообще коллекционирование - это хорошие инвестиции. Например, в Арабских эмиратах очень серьёзно относится к скупке ценных экспонатов, потому что они понимают, что всё это может исчезнуть, поэтому свою нефть они вкладывают в том числе в историю", - заключил Игорь Ильичёв.
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