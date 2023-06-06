СпецЦОНы в Казахстане временно приостановили работу

Как сообщает пресс-служба правительства для граждан, технический сбой произошел на стороне Комитета адмполиции МВД, передаёт BaigeNews.kz.

"Доводим до вашего сведения, что в связи с техническим сбоем на стороне КАП МВД приостановлено оказание государственных услуг во всех спецЦОНах страны. Специалисты ведут работы по их устранению. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.