Спецслужбы Туркменистана пресекли попытку вооружённого переворота

Фото: turkmenistan.gov.tm

Туркмистанские СМИ заявили о попытке вооружённого переворота в Ашхабаде. Об этом сообщает Telegram-канал Turkmen.news, передаёт BaigeNews.kz.

По информации журналистов, в июне спецслужбы страны пресекли попытку переворота и задержали 20 туркменистанцев, в основном выходцев из Марыйского велаята. На данный момент подозреваемые находятся под арестом.

Сообщается, что главным среди заговорщиков был Батыр Мередов – сын бывшего министра сельского хозяйства Пайзыгельды Мередова, который после смерти Ниязова был отправлен в тюрьму, где и скончался.

Также источники СМИ сообщают, что арестован и замминистра внутренних дел Туркменистана Ахмет Ходжатов. До своего назначения на этот пост в декабре 2018 года он был начальником управления полиции Марыйского велаята. Один из источников утверждает, что причина массовой блокировки интернета в Туркменистане в последние дни – скрыть информацию о вооружённом заговоре.