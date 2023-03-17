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Спецслужбы очистили Байконур от лидеров местного криминалитета
Правоохранительные органы двух стран - Казахстана и России - совместно провели спецоперацию по задержанию лидеров и участников особо опасной преступной группы, передает BaigNews.kz. Представители криминалитета, по информации следствия, занимались похищениями людей, покушениями на убийство, вымогательством и так далее.
"15-16 марта межгосударственной следственно-оперативной группой из числа сотрудников КНБ-ФСБ, а также МВД и прокуратуры, в городах Алматы, Кызылорда и Байконыр проведена единовременная спецоперация по задержанию 13 лидеров и активных участников криминальной деятельности. Начато досудебное расследование, устанавливается причастность задержанных к совершению иных преступлений", - сообщили в пресс-службе КНБ.
С начала года Комитетом национальной безопасности и МВД Казахстана совместно с ФСБ России реализуются мероприятия по оздоровлению криминогенной обстановки в городе Байконыр и Кызылординской области. В январе 2023 года специальными и правоохранительными органами двух стран была пресечена деятельность общественно-опасной преступной группы, участниками которой являлись граждане Казахстана и России.
"В продолжение указанной работы, КНБ взял в разработку очередную ОПГ, отличавшуюся особой жестокостью. Задокументирована причастность ее участников к тяжким общеуголовным преступлениям (похищения людей, вымогательства, кражи, покушения на убийство)", - говорится в сообщении ведомства.
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