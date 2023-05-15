Спецслужбам в Казахстане хотят разрешить использовать беспилотники

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Спецслужбам Казахстана планируют законодательно разрешить вести аудио- и видеофиксацию с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила депутат мажилиса Айгуль Куспан, передаёт BaigeNews.kz.

Меры будут приниматься в целях охраны важных объектов и мероприятий.

"Для охраны каких-либо объектов, мероприятий специальным органам было разрешено вести аудио и видео фиксацию. Но поскольку жизнь идёт вперёд, и сейчас широко распространена съёмка с помощью БПЛА, мы дополнили статью буквально двумя словами о том, что её можно осуществлять с помощью БПЛА. Кроме того, мы включили поправку о том, что если кто-то мешает охранному мероприятию с помощью БПЛА, наши специальные органы могут принять меры", - сказала депутат в кулуарах мажилиса.

Она уточнила, что речь идёт именно об охранных мероприятиях.

Депутат также обратила внимание на то, что пограничным силам нужно высокотехнологичное оборудование.