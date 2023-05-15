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pixabay.com Сегодня, 16:37
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Сегодня, 16:37
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Фото: pixabay.com

Спецслужбам в Казахстане хотят разрешить использовать беспилотники

Спецслужбам Казахстана планируют законодательно разрешить вести аудио- и видеофиксацию с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила депутат мажилиса Айгуль Куспан, передаёт BaigeNews.kz.

Меры будут приниматься в целях охраны важных объектов и мероприятий.

"Для охраны каких-либо объектов, мероприятий специальным органам было разрешено вести аудио и видео фиксацию. Но поскольку жизнь идёт вперёд, и сейчас широко распространена съёмка с помощью БПЛА, мы дополнили статью буквально двумя словами о том, что её можно осуществлять с помощью БПЛА. Кроме того, мы включили поправку о том, что если кто-то мешает охранному мероприятию с помощью БПЛА, наши специальные органы могут принять меры", - сказала депутат в кулуарах мажилиса.

Она уточнила, что речь идёт именно об охранных мероприятиях.

Депутат также обратила внимание на то, что пограничным силам нужно высокотехнологичное оборудование.

"Например, охраняется стратегический объект, и вдруг появляется БПЛА, который там не должен появляться. Специальные госорганы могут принять меры, чтобы удалить его. Это было бы хорошо делать на границе. Наша граница очень большая, везде не поставишь пограничников, особенно в горной или лесистой местности такие "беспилотники" использовать было бы хорошо. Вообще нашим вооружённым силам, пограничным силам нужно именно высокотехнологичное оборудование, именно его не хватает, это связано со значительными бюджетными ресурсами", - заключила депутат.

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Журналист
Сегодня, 16:37
40
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