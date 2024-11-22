Спецрейсов в Украину не планируем - МИД Казахстана

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров прокомментировал работу посольства нашей страны в Украине, передаёт BaigeNews.kz.

"Посольство в Украине работает в штатном режиме, в МИД действует ситуационный центр, который мониторит ход развития событий. По нашим данным, иностранный дипломатический корпус также продолжает свою работу в Киеве и не эвакуирует своих граждан. Обращений от казахстанцев по эвакуации не поступало и спецрейсов на данном этапе не планируется", - сказал Смадияров.

Он отметил, что военные действия в Украине продолжаются не первый год. По подсчётам дипломатов, в стране могут находиться около 300 граждан Казахстана. При этом, точное количество назвать затруднительно в связи с обстановкой в стране.

"Пару дней назад мы уже обратились к казахстанцам, находящимся в Украине, с рекомендацией покинуть территорию страны. Мы работаем, и казахские дипломаты окажут всю необходимую помощь при обращении соотечественников. В любом случае, мы будем исходить из дальнейшего развития ситуации", - заключил он.

Ранее Россия провела испытание ракетной системы средней дальности на территории Украины. Владимир Путин заявил, что это было сделано в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия на территории РФ.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины.