Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев принял в Акорде специального представителя президента Франции Изабель Дюмон, передаёт BaigeNews.kz.

Она вручила президенту послание французского лидера Эмманюэля Макрона.

Глава государства, поприветствовав Изабель Дюмон, выразил благодарность Макрону за его послание, отметив, что Франция входит в число ключевых политических и экономических партнеров Казахстана в европейском регионе.

В ходе беседы были обсуждены перспективы дальнейшего укрепления двусторонних отношений в контексте реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

"Я нахожусь под большим впечатлением от нашей встречи с президентом Франции 29 ноября прошлого года. В формате один на один мы более 2 часов беседовали по наиболее актуальным вопросам двусторонних взаимоотношений и сотрудничества между нашими странами, а также о ситуации, которая складывается на международной арене. Франция входит в число ведущих политических и экономических партнеров Казахстана. Мы ценим наше сотрудничество с вашим государством, понимаем роль вашей страны на международной арене, должным образом оцениваем экономический потенциал Франции. Ваша страна первой из членов Европейского союза подписала с Казахстаном договор о стратегическом партнерстве, это было в июне 2008 года. В этом году мы отметим пятнадцатилетие со дня заключения этого важного документа. Еще раз хочу отметить, что между нашими странами поддерживается активный и доверительный политический диалог на всех уровнях, – заявил Токаев.

Президент высоко оценил динамичное развитие торгово-экономических, культурно-гуманитарных связей между двумя странами. По его словам, Казахстан является ведущим торговым партнером Франции в Центральной Азии. Касым-Жомарт Токаев передал наилучшие пожелания президенту Эмманюэлю Макрону и отметил, что ожидает его ответный визит в Казахстан.

"Полагаю, что такой визит, безусловно, придаст серьезный импульс экономическому и политическому сотрудничеству. Между нами имеется очень много договоренностей, которые нуждаются в реализации. В Казахстане функционирует 170 предприятий с участием французского капитала и представлены интересы ведущих французских компаний. С нашей стороны будет оказывается всемерная поддержка деятельности французских компаний в нашей экономике, – подчеркнул глава государства.

В свою очередь Изабель Дюмон сообщила о заинтересованности Франции в развитии отношений с Казахстаном. Она сказала, что ее страна всецело поддерживает политические реформы в Казахстане. Спецпредставитель президента Франции дала высокую оценку позиции Казахстана в нынешней сложной геополитической ситуации в мире.

"Хочу вам передать приветствие моего президента. Знаю, что у него тоже остались в памяти очень хорошие воспоминания о вашей встрече в Париже в конце ноября. Это очень важный момент для нас, и нам важно слышать от вас, как вы видите то, что происходит в регионе. Ваш визит действительно придал нашему сотрудничеству новый импульс. Мы хотели бы продолжить это сотрудничество на базе нашего стратегического партнерства, это для нас очень важно, – отметила Изабель Дюмон.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.