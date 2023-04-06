- Где и как можно жарить шашлыки, чтобы не получить штраф 13:52 25
- "Kazakhmys Energy" оштрафовали на 2,7 млн тенге за нарушение закона 13:35 107
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 13:29 115
- Кредитным должникам перестанут выдавать займы в Казахстане 12:55 362
- Дикому Арману продлили арест ещё на два месяца 12:53 348
- Земельные участки в Казахстане будут предоставлять в онлайн-режиме 12:31 286
- В Алматы задержали фальшивомонетчика, который подделывал купюру в 10 тысяч тенге 12:20 321
- Ювелирные украшения подорожали в Казахстане на треть 11:59 316
- Повышенную зарплату будут получать привлечённые с производства педагоги 11:50 328
- Ускоренное падение: рубль подешевел до 5,63 тенге 11:35 308
- Казахстанские банки предупредили о новом виде мошенничества 11:26 346
- Бывший вице-министр энергетики отсудил 10 миллионов тенге у Минфина 11:11 337
- Несовершенство E-border и "теневые перевозки" — в прокуратуре объяснили очереди на границе с Китаем 10:36 665
- Противопехотные мины и гранаты нашёл акмолинец на пустыре 10:11 343
- Около 6 тысяч казахстанцев оформили госпособия через SMS 09:57 333
- Президент освободил от должности замминистра обороны Бауржана Тортаева 09:41 500
- Мурат Мукушев назначен национальным координатором по ШОС 09:38 300
- Гонщик "Астаны" поднялся на пьедестал "Шелдепрайса" 09:26 320
- Казахстанским медикам повысят зарплаты 09:05 393
- 64 новых случая COVID-19 выявили в Казахстане 08:50 354
- Цены на авиаперелёты могут снизить после отделения FlyArystan от Air Astana 08:27 375
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 08:12 452
- Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева проиграла на турнире в США 07:50 400
- В зоопарке Шымкента маленькая девочка разбила стеклянный вольер 07:31 505
- Подросток на самосвале насмерть задавил отца в ЗКО 06:53 919
- Талые воды затопили республиканские трассы в СКО 05:27 406
- Астанчанка осуждена за убийство любовницы мужа 04:24 1016
- Интерфейс в WhatsApp станет более современным 03:55 609
- Испанский производитель взрывчатки может перенести производство из России в Казахстан 02:31 497
- В Атырау выпускники детдома остались без жилья 01:17 473
- В Семее при обрушении крыши пострадала семья из пяти человек 00:41 463
- Скандал разгорается на станции скорой помощи Алматы 05.04.2023 582
- Мужчина с топором напал на детсад в Бразилии, четверо детей погибли 05.04.2023 477
- Есть проблемы с поставкой базового оборудования - министр энергетики о модернизации ТЭЦ в Алматы 05.04.2023 475
- Землетрясение ощутили жители Алматы 05.04.2023 438
- АЗРК: Ограничения реализации топлива на заправках - нарушение закона 05.04.2023 604
- Гранату нашли на улице в Петропавловске 05.04.2023 587
- Четвёртые сутки не могут потушить пожар в Атырауской области 05.04.2023 491
- Тараз разделят на два района 05.04.2023 493
- Как отсортировать домашний мусор и "заработать" на нём? Интервью с экоактивисткой 05.04.2023 701
- Повышенный порог беспошлинного ввоза товаров на территорию ЕАЭС продлили до октября 05.04.2023 411
- Или будет электроэнергия дороже, или мы получим ещё один Экибастуз - Саткалиев 05.04.2023 693
- Ораза, жарапазан, Кадыр тун: как казахстанцы соблюдают традиции священного месяца 05.04.2023 730
- Димаш Кудайберген отказался от стипендии "Болашак" и готов подарить её талантливому казахстанцу 05.04.2023 1087
- Зачем педагогу знать, на каком перекрёстке рос тополь из романа - депутат возмущена заданиями в аттестационных тестах 05.04.2023 561
- Голый мужчина разгуливал по Павлодару 05.04.2023 543
- Депутат предложил установить 10-процентный первоначальный взнос по программе "Жас отбасы" 05.04.2023 625
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 617
- Дефицит топлива в Алматы: в акимате ответили, как будут решать проблему 05.04.2023 501
- Арестуют ли Путина при визите в Казахстан, ответили в МИД РК 05.04.2023 2476
- Казахстан подал в суд на крупнейшие нефтяные компании 05.04.2023 857
- Отозваны свыше 200 контрактов на разработку ископаемых в Казахстане 05.04.2023 548
- Летнюю террасу кафе в центре Алматы сносят по решению суда 05.04.2023 517
- Запрет на вывоз рыбы введут в Казахстане 05.04.2023 473
- Башенный кран обрушился в Кокшетау. Погиб крановщик 05.04.2023 615
- Гуманитарный груз в Турцию КТЖ доставит шаттл-поездами 05.04.2023 475
- Драку на ножах устроили школьники в Кызылорде 05.04.2023 613
- Казахстанские астрофизики первыми в мире зафиксировали гамма всплеск 05.04.2023 500
- Названа наиболее популярная рыба у казахстанцев 05.04.2023 558
- Резкое похолодание произойдёт в Казахстане 05.04.2023 579
- Серик Сапиев получил новую должность 05.04.2023 1340
- Утверждены стандарты казахских пород собак 05.04.2023 463
- Задержан организатор финпирамиды HAS Holding 05.04.2023 513
- Токаев обсудил с Тасмагамбетовым деятельность ОДКБ 05.04.2023 543
- Новое видео с сыном Даулета Турлыханова распространяется в соцсетях 05.04.2023 2364
- Молодёжные трудовые отряды заработают в Казахстане с 15 апреля 05.04.2023 689
- "Необходимо пересмотреть уголовные дела Маргулана Боранбаева и Даната Намазбаева" - депутат 05.04.2023 1061
- Серик Кудебаев мог сбежать через горы - глава Погранслужбы КНБ 05.04.2023 700
- Налицо поджог – МЧС о пожаре в Атырауской области 05.04.2023 457
- "Всё подорожает" - депутат о ценах на продукты после повышения стоимости ГСМ 05.04.2023 693
- В Казахстане нужно ужесточить закон о сепаратизме – депутат 05.04.2023 783
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 528
- Недовольные зарплатой пилоты получают более 20 млн тенге в год - Ильин 05.04.2023 1590
- В МЧС сообщили о ходе расследования крушения вертолета МИ-8 05.04.2023 651
- Медина, Доха, Баку: более 10 международных авиарейсов запустят из Казахстана 05.04.2023 719
- Побег Кудебаева: Казахстан отправил запрос погранслужбе Кыргызстана 05.04.2023 587
- Как Казахстан готовится к стихийным бедствиям, рассказал глава МЧС 05.04.2023 509
- Слить компромат в интернет угрожал астанчанин и вымогал деньги у знакомого 05.04.2023 1245
- Ограничения на продажу топлива ввели на нескольких заправках в Алматы 05.04.2023 954
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 771
Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона
Касым-Жомарт Токаев принял в Акорде специального представителя президента Франции Изабель Дюмон, передаёт BaigeNews.kz.
Она вручила президенту послание французского лидера Эмманюэля Макрона.
Глава государства, поприветствовав Изабель Дюмон, выразил благодарность Макрону за его послание, отметив, что Франция входит в число ключевых политических и экономических партнеров Казахстана в европейском регионе.
В ходе беседы были обсуждены перспективы дальнейшего укрепления двусторонних отношений в контексте реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.
"Я нахожусь под большим впечатлением от нашей встречи с президентом Франции 29 ноября прошлого года. В формате один на один мы более 2 часов беседовали по наиболее актуальным вопросам двусторонних взаимоотношений и сотрудничества между нашими странами, а также о ситуации, которая складывается на международной арене. Франция входит в число ведущих политических и экономических партнеров Казахстана. Мы ценим наше сотрудничество с вашим государством, понимаем роль вашей страны на международной арене, должным образом оцениваем экономический потенциал Франции. Ваша страна первой из членов Европейского союза подписала с Казахстаном договор о стратегическом партнерстве, это было в июне 2008 года. В этом году мы отметим пятнадцатилетие со дня заключения этого важного документа. Еще раз хочу отметить, что между нашими странами поддерживается активный и доверительный политический диалог на всех уровнях, – заявил Токаев.
Президент высоко оценил динамичное развитие торгово-экономических, культурно-гуманитарных связей между двумя странами. По его словам, Казахстан является ведущим торговым партнером Франции в Центральной Азии. Касым-Жомарт Токаев передал наилучшие пожелания президенту Эмманюэлю Макрону и отметил, что ожидает его ответный визит в Казахстан.
"Полагаю, что такой визит, безусловно, придаст серьезный импульс экономическому и политическому сотрудничеству. Между нами имеется очень много договоренностей, которые нуждаются в реализации. В Казахстане функционирует 170 предприятий с участием французского капитала и представлены интересы ведущих французских компаний. С нашей стороны будет оказывается всемерная поддержка деятельности французских компаний в нашей экономике, – подчеркнул глава государства.
В свою очередь Изабель Дюмон сообщила о заинтересованности Франции в развитии отношений с Казахстаном. Она сказала, что ее страна всецело поддерживает политические реформы в Казахстане. Спецпредставитель президента Франции дала высокую оценку позиции Казахстана в нынешней сложной геополитической ситуации в мире.
"Хочу вам передать приветствие моего президента. Знаю, что у него тоже остались в памяти очень хорошие воспоминания о вашей встрече в Париже в конце ноября. Это очень важный момент для нас, и нам важно слышать от вас, как вы видите то, что происходит в регионе. Ваш визит действительно придал нашему сотрудничеству новый импульс. Мы хотели бы продолжить это сотрудничество на базе нашего стратегического партнерства, это для нас очень важно, – отметила Изабель Дюмон.
Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.
-
Trend news
- "Kazakhmys Energy" оштрафовали на 2,7 млн тенге за нарушение закона 13:35 95
- Дикому Арману продлили арест ещё на два месяца 12:53 346
- Казахстанские банки предупредили о новом виде мошенничества 11:26 346
- Астанчанка осуждена за убийство любовницы мужа 04:24 1016
- Арестуют ли Путина при визите в Казахстан, ответили в МИД РК 05.04.2023 2474
- Новое видео с сыном Даулета Турлыханова распространяется в соцсетях 05.04.2023 2363
- "Необходимо пересмотреть уголовные дела Маргулана Боранбаева и Даната Намазбаева" - депутат 05.04.2023 1061
- Серик Кудебаев мог сбежать через горы - глава Погранслужбы КНБ 05.04.2023 700
- В Казахстане нужно ужесточить закон о сепаратизме – депутат 05.04.2023 783
- Побег Кудебаева: Казахстан отправил запрос погранслужбе Кыргызстана 05.04.2023 587
- Слить компромат в интернет угрожал астанчанин и вымогал деньги у знакомого 05.04.2023 1245
- Более 50 должностных лиц наказали за незаконные госзакупки в Туркестанской области 05.04.2023 570
- В Шымкенте чиновники систематически брали взятки у владельцев частных детсадов 04.04.2023 856
- Главу отдела полиции в Актобе заподозрили в коррупции 04.04.2023 1368
- Обвиняемый в хищении экс-глава ТЭЦ Тараза подался в бега 04.04.2023 841
- Пострадавшие от побоев юристы хотят взыскать с сына мажилисмена 25 млн тенге 04.04.2023 963
- Гражданка Узбекистана продала своих детей в Казахстане 03.04.2023 961
- Мужа Байзаковой "застукали" с бывшей: в сети появилось видео 03.04.2023 24346
- 37 фактов торговли людьми: для каких целей держали "рабов" в Казахстане 03.04.2023 1955
- Полиция фиктивно раскрыла убийство, сделав подозреваемым умершего мужчину 03.04.2023 978
- Экс-глава ДП Алматинской области сбежал из Казахстана 03.04.2023 1135
- Экспедитора ограбили в ЗКО на 1,8 млн тенге 03.04.2023 795
- Осужденный на 12 лет экс-министр обороны Мурат Бектанов подал на апелляцию 02.04.2023 1611
- "Народный совет трудящихся" из Петропавловска извинился перед казахстанцами 02.04.2023 12524
- Экс-аким Шымкента пословицей опроверг роман с бывшей любовницей Болата Назарбаева 02.04.2023 18638
- Губернатор Астраханской области приехал в Казахстан на мотоцикле 02.04.2023 1704
- Сломавшему нос журналистке жителю Атырау вынесли приговор 01.04.2023 1143
- Не выходя из колонии: заключённый обманул казахстанцев на 25 миллионов тенге 01.04.2023 14827
- Какое имущество конфисковали у Кайрата Боранбаева 31.03.2023 1975
- Бизнесмены давали взятки аудиторам за пересмотр итогов конкурсов госзакупок в Астане 31.03.2023 1341
- "Я готов возвратить доход" - Боранбаев произнёс последнее слово в суде 31.03.2023 12595
- Безработные устроили голодовку в Мангистауской области 30.03.2023 1180
- Восьмилетнего мальчика изнасиловали подростки в Алматинской области 30.03.2023 1716
- Побег из Инчхона: казахстанцу грозит до 15 лет тюрьмы 30.03.2023 1379
- "Муж радует" - Ерке Есмахан похвасталась роскошными подарками 30.03.2023 1632
- "Ерболат Досаев - интересный кандидат" - глава партии Respublica о должности премьера 30.03.2023 1428
- "Это правительство не справится с задачей" - депутаты о назначении Смаилова 30.03.2023 2126
- В Астане людям с инвалидностью незаконно начисляли налоги — Генпрокуратура 30.03.2023 1341
- Экс-аким Кентау Рашид Аюпов сидит в СИЗО 30.03.2023 3154
- Ночная резня в Актобе: полицию вызвала раненая девочка 30.03.2023 6878
- Осуждённый нарисовал портрет рэпера Raim и Ерке Есмахан 30.03.2023 1291
- Imanbek пожертвовал на благотворительность свой "золотой диск" 30.03.2023 19558
- Экскаватор задавил женщину в Караганде 29.03.2023 1220
- Когда станет известно имя кандидата в премьер-министры, ответили в мажилисе 29.03.2023 1401
- На пытках попались 12 сотрудников КНБ и шесть служащих МВД 29.03.2023 1406
- Страшная находка: трупы матери и сына с признаками насильственной смерти обнаружили в Актобе 29.03.2023 3737
- Депутат Заитов ответил на критику в соцсетях 29.03.2023 21805
- Айжан Байзакову выселили из отеля в Японии из-за бардака в номере 28.03.2023 6014
- Астанчанин нанял киллера, чтобы не отдавать родственнице 500 тысяч долларов 28.03.2023 1851
- В Алматы пресекли изготовление восьми миллионов доз наркотиков 28.03.2023 1275
- Очередная авария на теплотрассе оставила без тепла жителей домов Зеренды 28.03.2023 1240
- Причем тут Тимур Кулибаев? Стали известны подробности изъятия земель в Алматы 28.03.2023 7754
- Восемь лет колонии для Кайрата Боранбаева запросил прокурор в суде 28.03.2023 1671
- Жанар Дугалова поделилась кадрами со своей свадьбы 28.03.2023 15061
- Двое казахстанцев пытались сбежать во время депортации из Кореи 27.03.2023 1482
- В Казахстане скрывались разыскиваемые в СНГ преступники - МВД 27.03.2023 1535
- Какие госслужащие чаще попадаются на взятках в Казахстане 27.03.2023 1575
- Сабина Алтынбекова объяснила, зачем удалила из Instagram фото с мужем 26.03.2023 3103
- Шахматный скандал в Индии: немецкий гроссмейстер вступилась за Жансаю Абдумалик 26.03.2023 4588
- Я обязательно выйду замуж: Жансая Абдумалик ответила на критику Бибисары Асаубаевой 26.03.2023 10564
- Али Окапов вышел в свет с новорождённым сыном 26.03.2023 4768
- Шахматный скандал: Бибисара Асаубаева раскритиковала Жансаю Абдумалик 25.03.2023 2296
- 20-летнего парня раздавило прицепом от КамАЗа в Семее 25.03.2023 1755
- Убийство троих детей в Актау: в Сети распространяют фото подозреваемого 25.03.2023 3062
- Не кормили и связывали: как изменился маленький Рамилька из Кокшетау 25.03.2023 8198
- Аскар Мамин не получает зарплату на посту главы Qazaq Geography 24.03.2023 2444
- Полиция установила подозреваемого в убийстве малолетнего ребенка в Темиртау 24.03.2023 1910
- "Мама, ты куда ушла?"- Пятилетнюю девочку изнасиловали в Астане 24.03.2023 17566
- Из-за отравления школьников их родители просят аннулировать тур олимпиады в Шымкенте 23.03.2023 2134
- Дети угнали автобус в торговом центре Алматы и попали в ДТП 23.03.2023 2416
- Шавкат Рахмонов и его горячая фанатка из США стали героями мультфильма 23.03.2023 2295
- Together: Димаш Кудайберген выпустил новую песню 22.03.2023 5818
- Власти Швеции выдали Казахстану подозреваемую в сбыте фальшивой валюты 22.03.2023 2013
- Крепкую мужскую дружбу обсуждают подписчики Димаша Кудайбергена 21.03.2023 2105
- Тело мужчины обнаружили под автомобильным мостом в Павлодаре 21.03.2023 2101
- Студент четыре раза "заминировал" колледж в Алматы 21.03.2023 2018
- Выпрыгнул из окна: подозреваемый в изнасиловании двух девочек пытался покончить с собой в Мангистау 20.03.2023 6768
- Должностные лица управления экологии Алматы осуждены за коррупцию 20.03.2023 2109
- Трамп заявил, что во вторник его арестуют, и призвал своих сторонников к протестам 19.03.2023 2437
- Полуголые мужчины и черепашки-ниндзя: казахстанцы соревнуются в оригинальности на выборах депутатов 19.03.2023 2307
-
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 13:29 111
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 08:12 452
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 617
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 528
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 771
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 784
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 568
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 621
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 806
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 538
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 720
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 549
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 791
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 924
- Назначен директор Службы внешней разведки РК 03.04.2023 843
- Алтай Кульгинов и Ерулан Жамаубаев получили должности в новом правительстве 03.04.2023 899
- Растущий спрос на топливо: почему возникает дефицит ГСМ в Казахстане? 03.04.2023 724
- В Костанае построят новый завод по производству автомобилей Kia 03.04.2023 926
- Серик Жумангарин сохранил кресло в правительстве РК 03.04.2023 791
- Назначен первый вице-премьер РК 03.04.2023 597
- Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" возглавил Нурлан Жакупов 03.04.2023 762
- Президент освободил от должности главу Антикора 03.04.2023 2715
- Токаев назначил главу МИД и министра обороны 03.04.2023 1142
- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 31.03.2023 900
- Токаев получил поздравления с Наурызом от президентов ряда государств 31.03.2023 1016
- Лидеры государств поздравили Токаева и казахстанцев с началом священного месяца Рамазан 30.03.2023 1219
- Эрдоган направил Токаеву благодарственное письмо 30.03.2023 988
- Усилить контроль за расходованием средств поручил президент 30.03.2023 1093
- Секретари советов безопасности государств-членов ШОС встретятся в Казахстане 29.03.2023 1275
- Кандидатуру нового премьер-министра предложит партия Amanat 29.03.2023 1299
- Не препятствовать доступу адвокатов к материалам уголовных дел поручил глава государства 29.03.2023 1186
- "Я гарантирую вам всемерную поддержку" - президент обратился к предпринимателям 29.03.2023 1121
- В Астане началось заседание первой сессии нового парламента 29.03.2023 1317
- Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы 28.03.2023 1273
- Мади Такиева освободили от должности в администрации президента Казахстана 28.03.2023 1491
- Назначен новый вице-министр финансов РК 28.03.2023 1554
- Токаев созвал первую сессию парламента восьмого созыва 27.03.2023 1345
- Токаев принял секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР 27.03.2023 1360
- Токаев обсудил с главой "Газпрома" новые совместные проекты 24.03.2023 1535
- "Я не строю из себя звезду" - Димаш пообщался с фанатами на казахском языке 24.03.2023 2326
- Токаев принял управляющего МФЦА 24.03.2023 1371
- Токаев назначил новых послов Казахстана в Румынии и Словении 24.03.2023 1662
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 1734
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 1919
- Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом 20.03.2023 1714
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 2596
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 2289
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 2100
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 2103
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 2450
- Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане" 16.03.2023 2431
- Токаев провел заседание Совета Безопасности 15.03.2023 2082
- МИД Казахстана высказался о договорённостях между Саудовской Аравией и Ираном 14.03.2023 2646
- Президенту доложили о развитии Конаева 14.03.2023 2267
- Токаев подписал Закон "Об органах военной полиции" 14.03.2023 4213
- Ахметов похвалился Токаеву успехами в развитии ВКО 13.03.2023 2717
- Токаев дал поручения по усилению защиты прав граждан 13.03.2023 2548
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 10.03.2023 2577
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 7509
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 2732
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 2835
- Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака 09.03.2023 2819
- Президент встретился с долгожителями в Уральске 09.03.2023 3182
- Буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась - Токаев 09.03.2023 2740
- Президент посетил дворец искусств в ЗКО и пообещал поддержку учёным и молодёжи 09.03.2023 3565
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО 09.03.2023 3116
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 3119
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 3709
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 3366
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 3137
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 3885
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 3773
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 3699
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 3546
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 4339
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 4639
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 4119
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 5040
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 4860
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 4293