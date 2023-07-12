Спецоперацию по ликвидации двух криминальных групп провели в трех городах Казахстана

Фото: КНБ РК

КНБ совместно с МВД и прокурорами провели единовременную спецоперацию в Алматы, Уральске и Аксае.

Силовики пресекали деятельность двух группировок, передаёт Baigenews.kz.

Задержаны 20 участников преступных групп, которые подозреваются в вымогательстве, хулиганстве и грабежах. Изъяты огнестрельное и холодное оружие, а также наркотики.

"Подозреваемые в корыстных целях запугивали граждан, которые, опасаясь физической расправы, не обращались с заявлениями в органы внутренних дел. Группировки состояли из бывших осужденных и приверженцев деструктивных религиозных течений", - сообщили правоохранители.

В КНБ добавили, что члены преступных групп находились в противоборстве между собой, зафиксированы их конфликты за передел сфер влияния, в том числе с применением оружия.