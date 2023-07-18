Спецоперация в Жамбылской области: ликвидирован канал поставки “синтетики” в Астану, Алматы и регионы

Фото: polisia.kz

В Жамбылской области задержаны крупные распространители “синтетики” через Telegram-канал, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Спецоперация по ликвидации деятельности наркосбытчиков проводилась в течение двух месяцев.

"Полицейскими установлены четыре лица, которые осуществляли сбыт синтетических наркотических средств и рекламу запрещённых веществ. 26-летний житель Тараза организовал канал поставки наркотиков из Алматы в Тараз. А 22-летний задержанный являлся администратором Telegram-канала и занимался вербовкой персонала для сети наркоторговли (закладчики, перевозчики). Помимо этого, организовал канал сбыта “синтетики” в Атырау, Астане и Алматы", - сообщили в полиции.

В преступной схеме также замешаны 19-летний юноша (силовое решение вопросов) и 23-летний курьер. Все они адержаны сотрудниками УПН ДП и ПСН “Беркут” НГ РК на окраине Тараза.

На месте происшествия изъяты телефоны, в которых найдена переписка о сбыте наркотиков на территории Жамбылской области, мефедрон общим весом 608 граммов.