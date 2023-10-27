Спецоперация в Усть-Каменогорске: задержан представитель криминалитета

Подозреваемых в вымогательстве задержали в Усть-Каменогорске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Управлением по борьбе с организованной преступностью ДП совместно с ДКНБ по Восточно-Казахстанской области установлено, что 57-летний житель Алматы, преследуя преступный умысел, приехал в областной центр, где, действуя в сговоре с местным жителем, путём угроз применения физической силы к бизнесмену и его семье, заставили переоформить имеющийся у него земельный участок в свою пользу", - сообщили в полиции.

Оба подозреваемых задержаны, один из них водворён в ИВС. Во время обыска его места жительства изъяты юридические документы. В отношении второго решается вопрос об избрании меры пресечения.

По факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 194 УК РК - “Вымогательство”.