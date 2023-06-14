Спецоперация в курортной зоне Бурабай: УБОП задержал банду вымогателей

Фото: polisia.kz

В результате масштабной спецоперации сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью при поддержке бойцов спецподразделений полиции задержали группу вымогателей в курортной зоне Бурабай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Члены преступной группы заставляли местных жителей, в основном молодых людей, оформлять денежные и товарные кредиты через мобильный банкинг, а в случае отказа, угрожали физической расправой.

В ходе специальной операции сотрудниками полиции проведены обыски, изъяты мобильные телефоны фигурантов. По четырём фактам проводятся досудебные расследования по части 1 и части 2 статьи 194 УК РК - "Вымогательство". В полицию доставлены восемь фигурантов, четверо из которых водворены в изолятор временного содержания.

Полицейские проводят комплекс оперативных и следственных мероприятий по установлению всех пострадавших от незаконных действий задержанных.

О том, что в Щучинске орудует банда вымогателей, мы рассказывали на прошлой неделе.