Спецоперация в Астане: задержан вымогатель с ружьём, ножом и патронами

Вооружённого вымогателя задержали в ходе спецоперации в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники УБОП повязали вымогателя при передаче 200 тысяч тенге. Во время обыска автомобиля подозреваемого полицейские обнаружили боевой арсенал, включающий огнестрельное оружие, патроны, наручники, охотничий нож и бронежилеты.

Ранее в полицию обратился житель города, который сообщил о вымогательстве денег со стороны знакомого. По словам астанчанина, бывший приятель неоднократно угрожал ему физической расправой.

В ходе расследования установлено, что мужчина так “выбивал” деньги, вложенные в бизнес.

По факту вымогательства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещён в ИВС.